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地產
2022-05-19 17:58:33

白石角新盤｜多圖！Silicon Hill間隔方正實用 玄關設多功能櫃方便收納

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白石角新盤｜多圖！Silicon Hill間隔方正實用 玄關設多功能櫃方便收納

發展商新地今日(19日)率先向傳媒開放Silicon Hill第一期兩個交樓標準示範單位。(陳奕釗攝)

新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期最快下周初公布首張價單，今日(19)率先向傳媒開放兩個交樓標準示範單位，包括以翠景閣第39B2室為藍本，實用面積405方呎，兩房間隔；另以翠景閣第59A2室為藍本，實用面積640方呎，屬三房套間隔。(攝影：陳奕釗)

翠景閣第59A2

首先參觀以翠景閣第59A2室為藍本的示範單位，實用面積640方呎，屬三房套間隔。一入屋，玄關位置備有多功能儲物櫃，方便屋主安放個人物品。單位開放式廚房設計，採用玻璃趟門，煮食時能避免油煙味蔓延至屋內。廚房以白色及深藍色為主，設有廚櫃有充足的收納空間。

客廳空間四正，連接23方呎長形露台，落地玻璃趟門設計提升採光度。至於每間睡房間隔方正，住戶易於擺放睡床及家具。值得一提，主人套房設有「L」形特大玻璃窗，能享兩邊景觀。主人房門口旁為套廁，並連接16方呎工作平台。

白石角新盤｜多圖！Silicon Hill間隔方正實用 玄關設多功能櫃方便收納 白石角新盤｜多圖！Silicon Hill間隔方正實用 玄關設多功能櫃方便收納 廚房以白色及深藍色為主，設有廚櫃及基本家電。 白石角新盤｜多圖！Silicon Hill間隔方正實用 玄關設多功能櫃方便收納 白石角新盤｜多圖！Silicon Hill間隔方正實用 玄關設多功能櫃方便收納 白石角新盤｜多圖！Silicon Hill間隔方正實用 玄關設多功能櫃方便收納 白石角新盤｜多圖！Silicon Hill間隔方正實用 玄關設多功能櫃方便收納 白石角新盤｜多圖！Silicon Hill間隔方正實用 玄關設多功能櫃方便收納 白石角新盤｜多圖！Silicon Hill間隔方正實用 玄關設多功能櫃方便收納 白石角新盤｜多圖！Silicon Hill間隔方正實用 玄關設多功能櫃方便收納 睡房設有大窗。 白石角新盤｜多圖！Silicon Hill間隔方正實用 玄關設多功能櫃方便收納

翠景閣第39B2 項目主打兩房戶型

Silicon Hill第一期主打兩房單位，佔全盤約50%。發展商是次亦備有兩房交樓標準示範單位，以翠景閣第39B2室為藍本，實用面積405方呎，單位設計實用，不設走廊，住戶一入屋就是客飯廳。玄關位置備有多功能儲物櫃，儲物櫃提供多層架且深，住戶可安放大量物件。長形開則的客廳連接連22方呎長形露台，同樣採玻璃趟門設計，有助提升採光度。

單位採開放式廚房，有「L」形工作枱面作備餐空間，並配有廚櫃，提供足夠儲物空間充裕。房間位處客廳兩邊，值得留意玻璃窗設有隔音裝置，有助住戶避免受室外嘈音影響。

發展商表示，Silicon Hill第一期屬集團首個屋苑預載SmarTone智能家居平台，住戶可透過智能電話控制屋內冷氣、電動窗簾及燈制；另有5G網絡覆蓋，而單位預設WIFI 6無線上網系統。

Silicon Hill第一期由5座樓高12層的住宅大廈組成，提供576伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由217851方呎。其中標準單位佔506伙，實用面積介乎217770方呎；另70伙屬特色單位。項目預計關鍵日期為2024229日，樓花期約21個月。

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