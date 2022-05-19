白石角新盤｜多圖！Silicon Hill間隔方正實用 玄關設多功能櫃方便收納

新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期最快下周初公布首張價單，今日(19日)率先向傳媒開放兩個交樓標準示範單位，包括以翠景閣第3座9樓B2室為藍本，實用面積405方呎，兩房間隔；另以翠景閣第5座9樓A2室為藍本，實用面積640方呎，屬三房套間隔。(攝影：陳奕釗)

翠景閣第 5 座 9 樓 A2 室

首先參觀以翠景閣第5座9樓A2室為藍本的示範單位，實用面積640方呎，屬三房套間隔。一入屋，玄關位置備有多功能儲物櫃，方便屋主安放個人物品。單位開放式廚房設計，採用玻璃趟門，煮食時能避免油煙味蔓延至屋內。廚房以白色及深藍色為主，設有廚櫃有充足的收納空間。

客廳空間四正，連接23方呎長形露台，落地玻璃趟門設計提升採光度。至於每間睡房間隔方正，住戶易於擺放睡床及家具。值得一提，主人套房設有「L」形特大玻璃窗，能享兩邊景觀。主人房門口旁為套廁，並連接16方呎工作平台。