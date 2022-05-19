白石角新盤｜多圖！Silicon Hill間隔方正實用 玄關設多功能櫃方便收納

新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期最快下周初公布首張價單，今日(19日)率先向傳媒開放兩個交樓標準示範單位，包括以翠景閣第3座9樓B2室為藍本，實用面積405方呎，兩房間隔；另以翠景閣第5座9樓A2室為藍本，實用面積640方呎，屬三房套間隔。(攝影：陳奕釗)
翠景閣第5座9樓A2室
首先參觀以翠景閣第5座9樓A2室為藍本的示範單位，實用面積640方呎，屬三房套間隔。一入屋，玄關位置備有多功能儲物櫃，方便屋主安放個人物品。單位開放式廚房設計，採用玻璃趟門，煮食時能避免油煙味蔓延至屋內。廚房以白色及深藍色為主，設有廚櫃有充足的收納空間。
客廳空間四正，連接23方呎長形露台，落地玻璃趟門設計提升採光度。至於每間睡房間隔方正，住戶易於擺放睡床及家具。值得一提，主人套房設有「L」形特大玻璃窗，能享兩邊景觀。主人房門口旁為套廁，並連接16方呎工作平台。
翠景閣第3座9樓B2室 項目主打兩房戶型
Silicon Hill第一期主打兩房單位，佔全盤約50%。發展商是次亦備有兩房交樓標準示範單位，以翠景閣第3座9樓B2室為藍本，實用面積405方呎，單位設計實用，不設走廊，住戶一入屋就是客飯廳。玄關位置備有多功能儲物櫃，儲物櫃提供多層架且深，住戶可安放大量物件。長形開則的客廳連接連22方呎長形露台，同樣採玻璃趟門設計，有助提升採光度。
單位採開放式廚房，有「L」形工作枱面作備餐空間，並配有廚櫃，提供足夠儲物空間充裕。房間位處客廳兩邊，值得留意玻璃窗設有隔音裝置，有助住戶避免受室外嘈音影響。
發展商表示，Silicon Hill第一期屬集團首個屋苑預載SmarTone智能家居平台，住戶可透過智能電話控制屋內冷氣、電動窗簾及燈制；另有5G網絡覆蓋，而單位預設WIFI 6無線上網系統。
Silicon Hill第一期由5座樓高12層的住宅大廈組成，提供576伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由217至851方呎。其中標準單位佔506伙，實用面積介乎217至770方呎；另70伙屬特色單位。項目預計關鍵日期為2024年2月29日，樓花期約21個月。