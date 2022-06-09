白石角新盤｜Silicon Hill次輪初步截收逾3000票 超額認購近15倍

本周末繼續有全新盤開賣，新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期將於周六(11日)次輪銷售198伙，其中190伙以價單形式發售，包括首次推出的開放式單位；餘下8伙則採招標形式推售。項目今日截收認購登記，初步收逾3,000票，以公開發售的190伙計，超額認購近15倍，於明日(10日)進行抽籤。

Silicon Hill第一期次輪以價單形式發售的190伙涵蓋開放式至三房，價單定價由460.47萬至1,374.67萬元，呎價介乎19,912元至24,671元。扣除最高17.5%折扣後，單位折實售價由379.88萬至1,134.1萬元，折實呎價介乎16,427元至20,354元。是次入場單位為翠景閣第5座2樓A5單位，實用面積217方呎，開放式間隔，折實售價379.88萬元，折實呎價17,506元。190伙以定價計，市值逾17億元。

Silicon Hill第一期由5座樓高12層的住宅大廈組成，提供576伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由217至851方呎。其中標準單位佔506伙，實用面積介乎217至770方呎；另70伙屬特色單位。項目預計關鍵日期為2024年2月29日，樓花期約20個月。