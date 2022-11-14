白石角新盤｜Silicon Hill第1期770方呎三房套示位 柔和色調展現家的感覺

新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第1期迄今累計售出逾98%單位，新地代理總經理胡致遠表示，項目餘下未推出的特色單位及實用面積770方呎的三房套梗廚間隔單位稍後部署推出應市，涉約10伙，尚待決定以價單或招標形式推售。

翠景閣第 1 座 9 樓 B1 室三房套示範單位

新地今日(14日)開放全新示範單位予傳媒參觀，單位以翠景閣第1座9樓B1室為藍本搭建，實用面積770方呎，屬三房連套房間隔。單位設計選用柔和色調，營造家的感覺。設計師改動玄關原有的高身儲物櫃，空間更見寬敞。