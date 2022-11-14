白石角新盤｜Silicon Hill第1期770方呎三房套示位 柔和色調展現家的感覺

新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第1期迄今累計售出逾98%單位，新地代理總經理胡致遠表示，項目餘下未推出的特色單位及實用面積770方呎的三房套梗廚間隔單位稍後部署推出應市，涉約10伙，尚待決定以價單或招標形式推售。
翠景閣第1座9樓B1室三房套示範單位
新地今日(14日)開放全新示範單位予傳媒參觀，單位以翠景閣第1座9樓B1室為藍本搭建，實用面積770方呎，屬三房連套房間隔。單位設計選用柔和色調，營造家的感覺。設計師改動玄關原有的高身儲物櫃，空間更見寬敞。
長形客飯廳設計，飯廳除擺放有趣形態的家具外，牆上更掛上最新的NFT藝術。書房及廚房門採特別訂製的波浪玻璃，配以弧型金屬門框，綠色高光書桌夠特別，配以有機形態之書架展示戶主喜愛的書籍。主人睡房亦採用流線型牆身設計，加上落地大窗，提升採光度，主人浴室採浴缸設計；而單位浴室採企缸設計，整體簡潔光亮。
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Silicon Hill第一期由5座樓高12層的住宅大廈組成，提供576伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由217至851方呎。其中標準單位佔506伙，實用面積介乎217至770方呎；另70伙屬特色單位。項目預計關鍵日期為2024年2月29日，樓花期約15個月。