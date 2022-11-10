白石角新盤｜University Hill備雙子住客私人會所 面積逾17萬方呎

新鴻基地產(016)代理總經理胡致遠表示，集團旗下大埔白石角University Hill將於下周上載售樓說明書，最快下周公布首張價單，目標月內開售。他指，將會同時推出同系列第1期Silicon Hill餘下未推出的特色單位及實用面積770方呎的三房套梗廚間隔單位，涉約10伙，尚未決定以價單或招標形式推售。

至於University Hill繼續軟銷，胡致遠今日(10日)介紹項目住客會所「Club Silicon」，採用獨特雙子式設計，分别命名為「North Wing」及「South Wing」，以Urban Resort為主題，會所連戶外綠化園林總面積逾17萬方呎，當中總綠化面積更超過60%，配合大量落地玻璃設計。會所劃分七大主題區域，合共提供超過40項室內外設施。