白石角新盤｜University Hill備雙子住客私人會所 面積逾17萬方呎

新鴻基地產(016)代理總經理胡致遠表示，集團旗下大埔白石角University Hill將於下周上載售樓說明書，最快下周公布首張價單，目標月內開售。他指，將會同時推出同系列第1期Silicon Hill餘下未推出的特色單位及實用面積770方呎的三房套梗廚間隔單位，涉約10伙，尚未決定以價單或招標形式推售。
至於University Hill繼續軟銷，胡致遠今日(10日)介紹項目住客會所「Club Silicon」，採用獨特雙子式設計，分别命名為「North Wing」及「South Wing」，以Urban Resort為主題，會所連戶外綠化園林總面積逾17萬方呎，當中總綠化面積更超過60%，配合大量落地玻璃設計。會所劃分七大主題區域，合共提供超過40項室內外設施。
當中「North Wing」備有「約25米室内恆溫泳池」，特設天窗；室外方面有「約50米的室外園林泳池」、「兒童嬉水區」及「水上運動區」。至於「South Wing」備有戶外園林花園「Starlight Garden」、「戶外瑜伽草坪」、來回逾400米「健康緩跑徑」。
「Club Silicon」設有雙健身室，當中包括24小時開放的「極動健身室」；另設有「室內多用途籃球場」、「單車站」等設施，更提供戶外「環保充電健身單車」，可為隨身電子設備充電。會所亦專為小朋友打造屬於他們的小天地，打造戶外兒童遊樂場「室外兒童歷險」，同時備有室內玩樂設施「室内兒童歷險」，更特設適合任何年齡層的溫習空間「學習室」。
多元化餐飲體驗
會所提供不同間隔的宴會廳及貴賓廳，當中兩間不同設計的尊貴「池畔宴會廳」及「湖畔宴會廳」更接連室外游泳池；另設有「園藝宴會廳」，配以偌大的落地玻璃幕牆，可享戶外園林花園景。會所亦設有私人室內聚餐區「Café Silicon」及「The Table」，另設有戶外「燒烤園地」，連接戶外休閒雅座。
University Hill合共提供607伙，當中85%屬標準單位，戶型涵蓋開放式至三房，兩房佔標準戶逾一半，其餘15%屬特色戶。