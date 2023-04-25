白石角新盤｜University Hill暫收逾6000票 周六推售160伙 437萬入場

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill今日(25日)公布首輪銷售安排，落實本周六(29日)推售160伙，當中150伙以價單開售；餘下10伙以招標發售，全為特色單位，包括全盤面積最大的851方呎、三房套連書房及士多房間隔，以及連平台及天台。

該盤迄今推出3張價單，合共245伙，佔全盤607伙約四成，惟首輪未有盡推單位發售。新地副董事總經理雷霆表示，項目由上周六(22日)起接受認購登記，迄今累收逾6,000票，以價單發售的150伙計，超額認購逾39倍，將於本周四(27日)下午1時截票。

新地代理總經理胡致遠稱，首輪銷售單位戶型涵藍一房至三房，以最高15%折扣優惠計，單位折實售價由437.24萬至1,105.83萬元，折實呎價介乎13,357至19,321元。入場單位為漾景閣第5B座15樓A1室，實用面積297方呎，一房間隔，折實售價437.24萬元，呎價14,722元；最低呎價為漾景閣第3座2樓A3室，實用面積457方呎，兩房間隔，折實售價610.44萬元，呎價13,357元。