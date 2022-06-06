白石角罕現「3球」盤 Silicon Hill首推開放式

新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期於上周五(3日)首輪公開發售170伙，全數即日售罄，套現近13.7億元。發展商有見市場反應熱烈，加推第4號價單，涉153伙，首度推出217方呎開放式單位，提供最高17.5%折扣，折實價379.88萬元起，為白石角相隔三年後再現「3球」新盤。

新地副董事總經理雷霆表示，項目是次屬原價加推，料將於周六(11日)進行次輪推售。今批153伙實用面積217至580方呎，涵蓋開放式至三房，扣除最高17.5%折扣後，單位折實價由379.88萬至1,090.19萬元，折實呎價介乎16,427元至20,354元，折實平均呎價17,661元。

入場單位為翠景閣第3座2樓A5室及翠景閣第5座2樓A5室，同為217方呎的開放式單位，折實價379.88萬元，折實呎價17,506元。翻查資料，由億京發展的海日灣II去年4月推出首批295伙，實用面積243方呎的開放式單位，折實價359.8萬元，即相隔三年後，白石角再現「3球」新盤應市。

特色戶呎售2.22萬創新高

至於Silicon Hill第一期早前招標發售18伙，當中2伙特色戶率先售出。新地代理總經理胡致遠稱，包括翠景閣第5座12樓A1室，實用面積884方呎，連189方呎平台及435方呎天台，屬三房加書房連儲物室及洗手間，成交價1,883.56萬元，呎價22,212元，創項目呎價新高。另一單位為翠景閣第5座1樓A2室，三房套間隔，實用面積601方呎，連194方呎花園，以1,262.1萬元成交，呎價21,000元。他補充，首輪銷售中約30%買家為投資者，有7組買家購入2伙或以上，當中最大手買家合共買入3伙，涉資約2,500萬元。