白石角蝕讓不斷！業主輸「2球」沽兩房 區內租客接貨 同「劍神」張家朗做鄰居｜二手樓成交

市場充斥利好消息，近日入市氣氛持續正面，惟在數年前樓價高位入市的業主仍難豪逃損手離場命運。大埔白石角雲滙接連錄得蝕讓成交，其中一個兩房單位獲區內租客承接，惟單位在7年間轉售帳面貶值超過200萬元或兩成。 中原地產新界東豪宅白石角第二分行副分區營業經理徐家倫表示，雲滙2期11座高層B5室，實用面積約465方呎，兩房間隔，議價後以660萬元沽出，呎價約14,194元。 徐家倫透露，新買家為區內租客，近日決定轉租為買，見屋苑質素高，環境舒適，單位價錢合理，即決定購入單位自用。據了解，原業主於2018年以864萬元購入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧損204萬元，單位期內貶值約23.6%。

開放式戶 6 年樓價蒸發 25% 市場消息指，雲滙1期3座高層B1室，實用面積約292方呎，開放式間隔，早前開價450萬元放售，最後獲投資客議價15萬元，以435萬元承接，呎價約14,897元。 據悉，原業主於2019年以582萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面損失約147萬元，單位期內跌價約25%。據代理行資料顯示，計及上述兩宗成交，雲滙本月迄今共錄得6宗二手蝕讓個案，蝕幅介乎23.6%至34%。 「劍神」張家朗擲逾 1600 萬購雲滙三房 據報道指，兩屆奧運男子花劍個人冠軍、有「香港劍神」之稱的劍擊運動員張家朗於今年7月斥逾1,600萬元一手購入雲滙1期一個三房單位，實用面積約932方呎，呎價約1.73萬元。