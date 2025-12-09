百元印花稅帶動上車潮！中原：今年400萬以下成交創9年新高｜樓市數據

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首11個月，400萬元以下的一、二手私樓共錄得12,620宗買賣，較去年全年的10,480宗增加約兩成，連續第二年突破一萬宗，佔整體成交約24%，為2016年以來最高，亦較2020年低位的3,949宗反彈超過兩倍。相比樓市最熾熱的2019至2021年，當時此類物業佔比僅不足一成，2021年更低見6.9%；但自樓價回落後，細價樓佔比自2022年起重返一成以上，並連升至今年的24%，反映上車盤明顯回暖。

自政府今年2月底公布的《財政預算案》將100元印花稅門檻提升至400萬元後，細價樓需求即時轉旺，市場交投亦迅速升溫，帶動400萬元以下物業成交量創出9年新高。

在一手市場，受惠於100元印花稅效應，發展商積極推出細價新盤搶佔需求，今年共錄17,545宗一手登記，其中1,873宗屬400萬元以下，連升四年，按年急增約65%。大埔「上然」以487宗成為400萬元以下成交最多的新盤，其後為屯門「黃金海灣」318宗、元朗「朗天峰」212宗，以及西沙「SIERRA SEA」的156宗。

深水埗及掃管笏市場最活躍

按地區分布，一手細價樓以掃管笏最旺，錄得502宗，其後是大埔墟487宗及元朗東南231宗；二手則以深水埗領先全港，錄556宗，其次為元朗市中心429宗及土瓜灣426宗。

陳永傑指出，400萬元以下物業只需繳付100元印花稅，加上銀行年內兩度減息，令市面不少屋苑的租金回報率已高於3.25%的按息水平，構成明顯的「供平過租」誘因。目前在中原城市領先指數(CCL)涵蓋的143個屋苑中，有108個屋苑屬此類，佔約75%。今年上車盤的走勢更顯強勢，差估署數據顯示，A至C類中小型單位在首10個月累升1.8%，遠勝大型單位僅0.9%的升幅，進一步突顯細價樓成為目前市場最受追捧的板塊。他估計，全年400萬元以下成交料達1.3萬宗，創2014年18,378宗後的十一年新高。