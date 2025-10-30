皇都一周連沽8伙 旗下新盤餘貨短期將加價最多5%｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」銷情持續火熱，一周內連沽8伙，套現逾7,500萬元。

STATE THEATRE by K11為港島首個K11零售項目，延續K11對創意與品質的堅持，今晚特意舉行「STATE THEATRE by K11 x CantonPop Soirée皇都繁花之夜」，逾百名來賓來自K11系內租戶、New World CLUB、New World ELITE的尊貴客戶、KOL以及地產代理精英等，一同沉醉於皇都繁花之夜。為了體驗項目「融古匯今」的精神理念，人氣樂隊BEAT FRIDAY 結合當代西方流行音樂元素和粵語的語言特性，重新演繹廣東歌經典情懷，同場亦設有獨特的打卡點及懷舊小食等，現場氣氛高漲。