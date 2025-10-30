熱門搜尋:
2025-10-30 20:30:00

皇都一周連沽8伙 旗下新盤餘貨短期將加價最多5%｜北角新盤

皇都一周連沽8伙，套現逾7,500萬元。

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」銷情持續火熱，一周內連沽8伙，套現逾7,500

STATE THEATRE by K11為港島首個K11零售項目，延續K11對創意與品質的堅持，今晚特意舉行「STATE THEATRE by K11 x CantonPop Soirée皇都繁花之夜」，逾百名來賓來自K11系內租戶、New World CLUBNew World ELITE的尊貴客戶、KOL以及地產代理精英等，一同沉醉於皇都繁花之夜。為了體驗項目「融古匯今」的精神理念，人氣樂隊BEAT FRIDAY 結合當代西方流行音樂元素和粵語的語言特性，重新演繹廣東歌經典情懷，同場亦設有獨特的打卡點及懷舊小食等，現場氣氛高漲

adblk5

為了答謝買家的支持，明天起至1130日期間，購買皇都單位之買家，可獲「K11文化品味禮遇」，享受K Dollar 獎賞 (價值2萬元)3個月KLUB 11黑卡會籍及尊尚體驗，名額5個，總值10萬元

全盤僅餘最後35伙待售

皇都銷情持續火熱，全盤累售353伙，佔可銷售單位逾90%，平均呎價近23,000，當中不乏名人、外籍買家及大手豪家，銷情非常理想，逾80%買家選用即供付款，套現逾39億元，全盤僅餘最後35伙待售。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，減息有助減輕按揭負擔，對樓市有支持作用，料吸引資金回流樓市，相信明年亦會保持熱勢。她透露，新世界發展旗下新盤餘貨，包括滶晨柏蔚森皇都料短期將加價35%，亦署鄰近西九高鐵站全新項下月應市推售。

「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。

