皇都計劃農曆新年後價單推售 首批涵蓋最少78伙｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」銷售步伐加快，計劃農曆新年後以價單形式推售一房及兩房單位，首張價單單位涵蓋全盤388伙最少兩成，即涉及78伙，部署2月內發售，料成該集團蛇年「頭炮」。 新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，有見收穫不少查詢有關「皇都」SIGNATURE ZONE單位，故計劃提速推售，定價參考港島區大型綜合發展項目。她稱，項目招標單位買家將享有「尊貴業主提名優惠」，買方可提名3人以價單形式購買項目單位，被提名人可優先揀樓及額外獲售價1%折扣。

「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。