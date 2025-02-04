皇都銷售設大手客組別 邀WilkinsonEyre「垂直文化城市」概念打造新地標｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」有望成為蛇年首個開價新盤，集團營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目最快本周公布首張價單，提供不少於78伙，涵蓋一房至兩房連儲物房單位，開價後將優先開放示範單位予VIP會員參觀，隨後開放予公眾參觀。 何家欣續指，有見區內投資需求大，項目多有投資意欲買家查詢，銷售安排計劃分組別發售。當中優先組別為維港珍藏大宅已入標買家的提名人士，每位買家最多可提名3人，被提名人士購買單位享1%售價折扣，最多限購1伙；另外分為大手買家組別及其他買家組別，限購數量待開價後再公布，均提供靈活的付款計劃。她相信，區內租金高租盤缺，近中環及鰂魚涌工作區，料受投資客歡迎，預計全盤買家投資客佔半。

WilkinsonEyre 參與概念及前期方案設計 新世界發展是次邀請國際建築事務所WilkinsonEyre參與項目的概念及前期方案設計，以「垂直文化城市」(Vertical Cultural City)的建築理念融入皇都戲院項目，匯聚居住、工作與休閒的元素，以滿足現代社會的需求，打造集豪宅「皇都」、商場「STATE THEATRE by K11」、甲級寫字樓及一級歷史建築的香港新地標。

「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。