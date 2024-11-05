皓日住客會所連園林佔地面積1.5萬呎 設25米長戶外泳池(多圖有片)｜九龍灣新盤

恒隆地產(101)旗下九龍灣新盤「皓日」住客會所連園林空間面積逾15,000方呎，由國際知名設計公司CL3精心設計。會所的室內設計與建築本身的曲線元素互相呼應，選用大量自然素 材並且連接外部景觀，善用落地大窗引入充沛自然光，亦融入溫暖色調，營造出家的感覺，讓人感覺放鬆和愉悅。

會所設兩大主題區

會所設計按功能劃分HEALTH和LIFESTYLE兩個主題，每個空間都經過精心安排，同時保持統一的設計美學。HEALTH主題區域旨在為住客提供一個強健身心和放鬆的空間，設有25米長戶外泳池，24小時健身室及瑜伽室等多項設施，其中，戶外泳池更屬市區單幢新樓所罕見，讓住客輕鬆享受暢泳樂趣。

LIFESTYLE主題區域則是一個多功能空間，滿足住客對休閒、社交及工作融為一體的需要。住客既可靜賞落地璃窗外的城市繁華，也可在閱讀室啟發靈感，提升工作效率。會所的派對區設有多功能宴會廳，配備中島吧檯，而且可與戶外燒烤區無縫連接，方便住客邀請親友一同歡聚。另外，會所亦設有兒童區，童樂室以糖果世界為主題，着重為兒童提供一個安全和富趣味的遊樂空間，為住客提供一個親子友善的環境。