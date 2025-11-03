皓日單日沽3伙 「高才通」買家斥逾1350萬購三房收租｜九龍灣新盤

恒隆地產(101)旗下九龍灣現樓新盤「皓日」，持續錄得理想銷情。今天(3日)項目再度成功售出3伙單位，交投「密密錄」，氣氛熱烈。 當中，19樓A室以招標形式售出，實用面積771方呎，間隔為三房一套連工作室及洗手間，折實成交價約1,359萬元，折實成交呎價約17,622元。買家具「高才通」背景，認同項目地段優越、裝修用料上乘，因此迅速拍板入市，購入單位作長線收租之用。 另為17樓D室，實用面積498方呎，採兩房連梗廚設計，折實成交價約918萬元，折實成交呎價約18,431元。買家為同區分支家庭，購入單位作自住用途。

最後1伙為26樓H室單位，實用面積326方呎，屬一房開放式廚房設計，折實成交價約611萬元，折實成交呎價約18,755元。買家為内地人，首次參觀後隨即決定購入單位作自住用途。 恒隆地產物業銷售部主管呂渭源表示，過去周末，「皓日」現樓示範單位錄得超過200組參觀客人，反映減息後買家信心顯著提升。項目坐落市區黃金地段，交通便利，無論自住或投資收租，均具吸引力，市場反應理想，前景可期。