皓日減價重推 涉及15伙 個別大劈價近三成(有圖)｜九龍灣新盤

減息後新盤市場氣氛好轉，發展商趁勢調整價錢推貨促銷。恒隆地產(101)旗下九龍灣「皓日」更新價單，當中15伙直接下調價單售價，個別單位折實售價大減約29%。
該15伙戶型涵蓋一房、兩房及三房，實用面積由327至593方呎。定價最新下調介乎0.9%至12.6%，最新單位定價由690.6萬至1,245.9萬元，呎價介乎19,052元至21,504元。
項目增設多項折扣優惠，令最高折扣率增至13.5%，連提前付清樓價現金回贈6%及印花稅現金回贈，單位折實售價由約548.1萬至約972.6萬元，折實呎價介乎14,997元至17,007元。
以最低呎價單位5樓K室為例，實用面積441方呎，兩房(開放式廚房)間隔。2021年12月推出時定價960.8萬元，扣除當時最高折扣4%，折實售價約922.4萬元。不過，是次更新價單定價840.2萬元，下調120.6萬元或約12.6%，計及最高折扣13.5%，連同提前付清樓價現金回贈6%及印花稅現金回贈後，單位實際售價約661.4萬元，即與最初推出時折實價平約28.3%。
⇊皓日現樓5樓K室⇊
恒隆地產主管—物業銷售呂渭源表示，「皓日」是次更新價格的15伙涵蓋各種戶型，同時為買家提供各種折扣及回贈，讓他們能更靈活地運用資金。項目為區內罕有的人寵共融住宅，設有寵物友善的基座商場，並鄰近廣闊的綠化空間。
「皓日」位於牛頭角道11號，設有1座住宅大樓，提供294伙，單位實用面積由289至898方呎，間隔涵蓋一房至三房，另設特色戶。