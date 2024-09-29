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地產
2024-09-29 19:35:48

皓日減價重推 涉及15伙 個別大劈價近三成(有圖)｜九龍灣新盤

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皓日減價重推 涉及15伙 個別大劈價近三成(有圖)｜九龍灣新盤

皓日減價重推 涉及15伙 個別大劈價近三成(有圖)｜九龍灣新盤

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減息後新盤市場氣氛好轉，發展商趁勢調整價錢推貨促銷。恒隆地產(101)旗下九龍灣「皓日」更新價單，當中15伙直接下調價單售價，個別單位折實售價大減約29%

15伙戶型涵蓋一房、兩房及三房，實用面積由327593方呎。定價最新下調介乎0.9%12.6%，最新單位定價由690.6萬至1,245.9萬元，呎價介乎19,052元至21,504元。

項目增設多項折扣優惠，令最高折扣率增至13.5%，連提前付清樓價現金回贈6%及印花稅現金回贈，單位折實售價由約548.1萬至約972.6萬元，折實呎價介乎14,997元至17,007元。

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以最低呎價單位5K室為例，實用面積441方呎，兩房(開放式廚房)間隔。202112月推出時定價960.8萬元，扣除當時最高折扣4%，折實售價約922.4萬元。不過，是次更新價單定價840.2萬元，下調120.6萬元或約12.6%，計及最高折扣13.5%，連同提前付清樓價現金回贈6%及印花稅現金回贈後，單位實際售價約661.4萬元，即與最初推出時折實價平約28.3%

⇊皓日現樓5K室⇊

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恒隆地產主管—物業銷售呂渭源表示，「皓日」是次更新價格的15伙涵蓋各種戶型，同時為買家提供各種折扣及回贈，讓他們能更靈活地運用資金。項目為區內罕有的人寵共融住宅，設有寵物友善的基座商場，並鄰近廣闊的綠化空間。

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「皓日」位於牛頭角道11號，設有1座住宅大樓，提供294伙，單位實用面積由289至898方呎，間隔涵蓋一房至三房，另設特色戶。

即睇九龍灣皓日最新資訊 (House730)

皓日減價重推 涉及15伙 個別大劈價近三成(有圖)｜九龍灣新盤

呂渭源表示，「皓日」是次更新價格的15伙涵蓋各種戶型，同時為買家提供各種折扣及回贈。