皓日減價重推 涉及15伙 個別大劈價近三成(有圖)｜九龍灣新盤

減息後新盤市場氣氛好轉，發展商趁勢調整價錢推貨促銷。恒隆地產(101)旗下九龍灣「皓日」更新價單，當中15伙直接下調價單售價，個別單位折實售價大減約29%。

該15伙戶型涵蓋一房、兩房及三房，實用面積由327至593方呎。定價最新下調介乎0.9%至12.6%，最新單位定價由690.6萬至1,245.9萬元，呎價介乎19,052元至21,504元。

項目增設多項折扣優惠，令最高折扣率增至13.5%，連提前付清樓價現金回贈6%及印花稅現金回贈，單位折實售價由約548.1萬至約972.6萬元，折實呎價介乎14,997元至17,007元。