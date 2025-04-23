盛匯李根興連環蝕沽5舖位 損手近3300萬｜名人沽貨

本港零售市道未有明顯好轉，商舖買賣及租賃情況持續低迷，不少資深舖位投資者需蝕讓沽貨，其中盛匯商舖基金創辦人李根興，近月加速沽貨套現，在短短約一個月內先後沽出5個舖位，全部屬損手成交。據資料指，該5個舖合共買入價約1.18億元，最新共以約8,508萬元沽出，帳面共虧蝕近3,300萬元，平均蝕幅高達約28%。

上述5個舖位包括西環水街東利大樓地舖、佐敦吳松街地下連閣樓舖位、新蒲崗衍慶街唐樓地舖、筲箕灣ONE EIGHTY地舖，以及最新沽出的尖沙咀堪富利士道地舖。當中尖沙咀地舖為嘉芬大廈地下R號舖，面積約280方呎，現由茶飲店以每月45,000元承租，租金回報率約有3%。該舖是李根興於2023年4月以2,000萬元買入，近日以1,730萬元易手，帳面蝕270萬元或約14%。據悉，新買家為內地客。此外，5個蝕沽的舖位中，西環地舖、佐敦地下連閣樓舖及新蒲崗唐樓地舖，該3個舖位帳面蝕幅均超過三成。