盛滙商舖基金、Owl Square等投資者 斥1億購深水埗舊樓單位及地舖

市區舊樓項目一直是財團積極收購的投資目標。樓齡近60年的深水埗欽州街11至19號建新大樓，新近獲盛滙商舖基金、Owl Square及利駿集團(8360)等投資者，斥資約1億元購入該廈6個地下商舖及9個住宅單位。

6 舖均連租約 料日後回報達五厘 上述成交的6個地下商舖由盛滙商舖基金購入，總面積約3,914方呎，涉及金額約7,000萬元。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該物業位處欽州街及海壇街大單邊，屬區內罕有的相連大單邊地舖，附近有多個住宅重建項目，故看好物業的升值潛力。現時該6個地舖全部連租約，租客均為經營民生行業，租金回報率達3厘；隨著附近多項重建落成，預期新租金回報可達5厘。

為單位增值改造 日後推相宜住屋方案 至於上述成交的9個住宅單位，由Owl Square及利駿集團(8360)主席陳洪楷等等相關人士購入，單位總實用面積約5,612方呎。Owl Square創辦人潘解頤表示，深水埗屬核心民生區，區內配套成熟，周邊又有多個大型購物商場，如V Walk、西九龍中心及黃金電腦商場等，尚有新興的文青小區正在逐漸形成。而由物業步行至深水埗站或南昌站只需約7分鐘，來往各區都方便，因此看好區內發展，並將會為物業進行增值改造，提供高質素、且價格相宜的住屋方案給年輕上班人士。