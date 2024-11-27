盛滙李根興5800萬購中半山豪宅 低銀行估價8% 稱「市差才多機會」｜名人入市

李根興透露，最新以5,800萬元購入中半山好利閣單位，計劃作自住用。

樓價大幅回落，冀出現轉角市，吸引投資者入市。盛滙商舖基金創辦人李根興透露，最新以5,800萬元購入中半山好利閣單位，計劃作自住用。他稱，香港樓市及舖市已觸底，決定由居於多年的南區舂坎角搬回市區，方便「四出睇舖」。

李根興指，全面撤辣後，香港豪宅有大量內地投資者承接，隨著香港銀行兩次減息、港府放寬按揭、遊客增加及多項香港盛事帶動經濟，作為土生土長的香港人，長遠全家人對香港的樓市、舖市及經濟有信心，相信「市差才多機會」。