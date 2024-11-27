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2024-11-27 12:59:23

盛滙李根興5800萬購中半山豪宅 低銀行估價8% 稱「市差才多機會」｜名人入市

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盛滙李根興5800萬購中半山豪宅 低銀行估價8% 稱「市差才多機會」｜名人入市

李根興透露，最新以5,800萬元購入中半山好利閣單位，計劃作自住用。

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樓價大幅回落，冀出現轉角市，吸引投資者入市。盛滙商舖基金創辦人李根興透露，最新以5,800萬元購入中半山好利閣單位，計劃作自住用。他稱，香港樓市及舖市已觸底，決定由居於多年的南區舂坎角搬回市區，方便四出睇舖」

李根興指，全面撤辣後，香港豪宅有大量內地投資者承接，隨著香港銀行兩次減息、港府放寬按揭、遊客增加及多項香港盛事帶動經濟，作為土生土長的香港人，長遠全家人對香港的樓市、舖市及經濟有信心，相信「市差才多機會」。

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據悉，李根興所購單位為中半山好利閣低層單位，實用面積2,272方呎。原業主最初叫價7,200萬元，減價1400萬元或19%後，連兩個車位以5,800萬元成交，呎價約25,528元。該單位最新銀行估價約6,300萬元，即成交價較銀行估價低約500萬元或8%。

盛滙李根興5800萬購中半山豪宅 低銀行估價8% 稱「市差才多機會」｜名人入市

所購單位為中半山好利閣低層單位，實用面積2,272方呎。(中原圖片)

同類單位時隔2年價跌2000萬

至於原業主於1997年以1,820萬元購入上述單位，持貨27年，現帳面獲利3,980萬元離場，單位期內升值近2.2倍。翻查資料，屋苑對上中層單位，實用面積及間隔相若，於2022年以7,800萬元售出，時隔2年同類單位售價大幅調低約2,000萬元或26%。

好利閣位於中半山舊山頂道6號，入伙日期由1977年11月開始，樓齡約47年。採單幢樓設計，提供40個單位，實用面積由2,194至2,272方呎。

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