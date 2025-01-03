熱門搜尋:
濟州航空空難 叱咤2024 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-01-03 04:30:42
日報

相隔年半大劈三成 傲華現樓重推 入場價335萬

分享：
傲華

方添輝(左)表示，傲華日前開放現樓示範單位後，累錄得逾千人參觀；右為張詩敏。(吳康琦攝)

adblk5

由協成行發展的筲箕灣單幢現樓新盤「傲華」昨日更新價單減價重推，涉及50伙，包括32伙開放式、14伙一房及4伙兩房，實用面積220至456方呎；其中30伙以優惠價推出，部分單位減價達30%。

今批單位扣除最高折扣9%，折實價335.1萬至1,138.8萬元，折實呎價15,232至24,974元，折實平均呎價19,544元，較去年6月推出時的23,042元下調約15.2%。今批售價及呎價最低單位為5樓C室，實用面積220方呎，去年6月折實價490萬元，呎價22,274元，最新折實價為335.1萬元，呎價15,232元，相隔約一年半大幅降價154.9萬元或約32%。

adblk6

最快農曆新年前推售

協成行發展副董事總經理方添輝表示，項目已屆現樓，對自用或收租人士均具吸引力，日前開放現樓示範單位後，累錄得逾千人參觀。協成行發展物業銷售主管張詩敏稱，是次定價因應市況調整，最快農曆新年前推售，反應熱烈不排除加推，而頂層及地下連花園特色戶計劃以招標形式出售。

資料顯示，「傲華」於去年6月以樓花推出首批50伙，最高折扣同為9%，折實價478.8萬至1,138.8萬元，折實呎價21,665至24,973元，惟開價後一直未有作任何銷售。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 