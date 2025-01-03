相隔年半大劈三成 傲華現樓重推 入場價335萬

由協成行發展的筲箕灣單幢現樓新盤「傲華」昨日更新價單減價重推，涉及50伙，包括32伙開放式、14伙一房及4伙兩房，實用面積220至456方呎；其中30伙以優惠價推出，部分單位減價達30%。

今批單位扣除最高折扣9%，折實價335.1萬至1,138.8萬元，折實呎價15,232至24,974元，折實平均呎價19,544元，較去年6月推出時的23,042元下調約15.2%。今批售價及呎價最低單位為5樓C室，實用面積220方呎，去年6月折實價490萬元，呎價22,274元，最新折實價為335.1萬元，呎價15,232元，相隔約一年半大幅降價154.9萬元或約32%。