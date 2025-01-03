相隔年半大劈三成 傲華現樓重推 入場價335萬

由協成行發展的筲箕灣單幢現樓新盤「傲華」昨日更新價單減價重推，涉及50伙，包括32伙開放式、14伙一房及4伙兩房，實用面積220至456方呎；其中30伙以優惠價推出，部分單位減價達30%。
今批單位扣除最高折扣9%，折實價335.1萬至1,138.8萬元，折實呎價15,232至24,974元，折實平均呎價19,544元，較去年6月推出時的23,042元下調約15.2%。今批售價及呎價最低單位為5樓C室，實用面積220方呎，去年6月折實價490萬元，呎價22,274元，最新折實價為335.1萬元，呎價15,232元，相隔約一年半大幅降價154.9萬元或約32%。
最快農曆新年前推售
協成行發展副董事總經理方添輝表示，項目已屆現樓，對自用或收租人士均具吸引力，日前開放現樓示範單位後，累錄得逾千人參觀。協成行發展物業銷售主管張詩敏稱，是次定價因應市況調整，最快農曆新年前推售，反應熱烈不排除加推，而頂層及地下連花園特色戶計劃以招標形式出售。
資料顯示，「傲華」於去年6月以樓花推出首批50伙，最高折扣同為9%，折實價478.8萬至1,138.8萬元，折實呎價21,665至24,973元，惟開價後一直未有作任何銷售。