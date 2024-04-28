樓價持續低水，吸引上車客入市，有準婚客睇樓多區後，最終認為屯門區樓價較相宜，入市兩房作婚後居所。祥益地產區域董事袁思賢表示，日前促成華都花園5座高層G室成交，單位實用面積404方呎，屬兩房一廳間隔，新買家為準婚客，考慮到屯門區屋苑樓價較市區相宜，而且該屋苑位於市中心地帶，生活配套一應俱全，加上原業主以「意頭價」減價16.2萬至373.8萬成交，該買家遂入市單位作新婚愛巢之用，以實用面積計算，平均呎價9,252元，屬市場價成交。據了解，原業主於2008以約115萬購入上址，是持貨16年易手，帳面獲利約258.8萬，單位期內升值逾兩倍。
即睇屯門華都花園放盤(HOUSE730)
睇中屯門區樓價較市區平 準婚客373.8萬入市華都花園兩房 (有相睇)｜二手樓成交
樓價持續低水，吸引上車客入市，有準婚客睇樓多區後，最終認為屯門區樓價較相宜，入市兩房作婚後居所。祥益地產區域董事袁思賢表示，日前促成華都花園5座高層G室成交，單位實用面積404方呎，屬兩房一廳間隔，新買家為準婚客，考慮到屯門區屋苑樓價較市區相宜，而且該屋苑位於市中心地帶，生活配套一應俱全，加上原業主以「意頭價」減價16.2萬至373.8萬成交，該買家遂入市單位作新婚愛巢之用，以實用面積計算，平均呎價9,252元，屬市場價成交。據了解，原業主於2008以約115萬購入上址，是持貨16年易手，帳面獲利約258.8萬，單位期內升值逾兩倍。