差餉是甚麼？如何計算？地租同地稅有分別!

無論你是業主或租客，相信對差餉、地租兩項費用都一定不陌生。特別當租客簽署租約前，都應先與業主商議好差餉地租和管理費到底由誰支付。

自住或出租單位均需交差餉

業主或租客所繳交的差餉，是就佔用物業徵收的稅項，這項稅收是政府正常收入的一部分，主要用於政府的公共服務開支，包括警隊、消防、醫療衛生和教育等。其實港英政府早於1845年已開始徵收差餉，當時是用作支付「差役糧餉」，即為警察出糧，後期才逐步擴展至支持不同公共服務。

差餉一般是按照物業的應課差餉租值再乘以一個百分率徵收（2021-2022財政年度的徵收率為5%），至於應課差餉租值，則是假設相關物業如在指定估價依據日期租出，可以獲得的合理年租，有關租值的估算會參考附近類似單位的市值租金，再按照估值單位的面積、位置、質素，甚至交通和康樂設施等不同因素作出調整。

差餉正常會分四期，於每一季都會徵收，業主或租客會於每季初收到繳費通知，並需於1、4、7及10月底前繳交。香港大部分物業，包括公共房屋在內，都需要繳交差餉，只有部分用作務農的土地及建築，新界村/丁屋，因為歷史原因而可獲豁免評估差餉。差餉物業估價署每年都會重估應課差餉租值，如業表或需交差餉的租客對估值有不滿，可以透過郵寄建議書（表格R20A）或電子表格（表格e-R20A）向署長提出反對。