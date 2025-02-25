石門京瑞廣場逾900呎單邊地舖 中式小炒店逾11萬承租 平上手13%｜商舖市況

沙田區石門京瑞廣場新近錄地下商舖租賃個案，租金較上一份租約回落13%。中原(工商舖)工商部高級分區營業董事張志傑表示，京瑞廣場1期地舖錄得一宗中式小炒餐廳進駐個案，該單號舖建築面積約有960方呎，最新獲中式小炒店承租，每月租金約11.2萬元，呎租約116元。該舖舊租客為港式麵檔，於2018年開始承租，當時月租約12.8萬元，與最新成交租金相比，月租回落約13%。
張志傑稱，上述地舖位處京瑞廣場核心地段，屬龍頭大單邊設計，正對石門地鐵站出口，坐享人流優勢，客流亦相對集中，相當適合餐飲經營。早前，內地茶飲店蜜雪冰城亦承租同廈京瑞廣場1期地下5號舖，建築面積約1,111方呎，月租約16萬元，呎租約144元。
區內地舖呎租100至150元不等
他續指，受惠於交通網絡完善及人口增長帶動需求，加上區內有不少教育機構進駐，石門靠近地鐵站的商圈尤為熱門，由於民生式消費為主的地段，不受北上消費熱潮所影響，租務需求亦見持續增長。現時石門區地舖餐飲及零售舖位呎租普遍介乎100至150元之間，是次租務呎租約116元，符合市價水平，而隨著地利優勢及居民消費力提升，他相信石門會成為餐飲品牌新戰場，將會吸引更多餐飲行業進駐。