石門京瑞廣場逾900呎單邊地舖 中式小炒店逾11萬承租 平上手13%｜商舖市況

區內地舖呎租 100 至 150 元不等

他續指，受惠於交通網絡完善及人口增長帶動需求，加上區內有不少教育機構進駐，石門靠近地鐵站的商圈尤為熱門，由於民生式消費為主的地段，不受北上消費熱潮所影響，租務需求亦見持續增長。現時石門區地舖餐飲及零售舖位呎租普遍介乎100至150元之間，是次租務呎租約116元，符合市價水平，而隨著地利優勢及居民消費力提升，他相信石門會成為餐飲品牌新戰場，將會吸引更多餐飲行業進駐。

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