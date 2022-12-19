石門工商廈疫市錄大額租賃 物流客逾45萬承租近3萬呎樓面

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事張志傑表示，上述物業位於沙田石門偉達中心低層樓面，面積約28,232方呎，市傳獲物流客人以每月約45.1萬元承租，折合呎租約16元。該物業樓底高約17呎，貨櫃車可直達門口，物業內亦備有卸貨台，屬區內罕有的配套設施。他續指，受疫情影響，網購需求大增，帶動物流業趨活躍，積極在市場物色優質的合適單位，而上述單位本身為專業貨倉間隔，加上配套設施齊備，且叫租價亦見合理，故快速獲承接。

租務交投理想 今年暫錄 18 宗

張志傑指，偉達中心以貨倉及附屬性寫字樓為主，該廈大部分業權由豐樹基金持有，物業管理得宜，加上配套設施充足，租務交投向來不俗。今年度該廈共錄得18宗租務成交，面積介乎約120至28,232方呎，呎租由12至17元不等，視乎不同樓層及面積而定；另個別則為分拆出租單位，成交呎租相對較高，個別達30元。目前，該廈招租盤源大約有15個，叫租價由每呎約12.5至16.5元。他又稱，隨著屯馬線開通，石門區交通愈見完善及快捷，不單吸引中小企進駐，個別大型機構亦有意進駐擴展業務；又由於石門區商業氣氛漸見濃厚，亦吸引不少用家轉租為買作長線投資，預料區內工商物業租務及買賣交投，將更見暢旺。