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地產
2023-09-22 13:00:00

示範單位｜九龍城文曜634呎兩房一套連儲物室 廳房同向 設計方正實用｜多圖

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示範單位｜九龍城文曜634呎兩房一套連儲物室 廳房同向 設計方正實用｜多圖

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建灝地產旗下新盤九龍城「文曜」以現樓形式登場，屬單幢住宅大樓，提供92伙，實用面積3792,183方呎，戶型包括一房至四房，當中兩房佔48伙，一房提供22伙，三房涉21伙，四房僅1伙；全數單位採獨立廚房(梗廚)設計。

發展商設有3個現樓無改動示範單位，均位處26樓，其中A室屬兩房一套連儲物室單位，實用面積634方呎。

單位不設玄關位，設計方正實用，全屋採用優質木地板，美觀耐用。大門特別安裝韓國Samsung電子門鎖，住戶可以手機應用程式開啟及遙距收取進出通知，增加安全性。客飯廳長約4.8米，闊約3.5米，面積約174方呎，空間寬敞。客廳連接露台，設摺疊式趟門引景入戶，採光度十足。單位廳房同向，坐擁九龍塘一帶遼闊景致，又可遠眺港九都會繁華美景。

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房間設計寬敞，特大主人套房長約3.5米，闊約2.9米，可三邊落床，套房內亦特別設有長逾4米的L形轉角窗，開揚景觀盡收眼底。而另一睡房間隔方正，可靈活放置睡床，衣櫃及書枱，空間感十足。

廚房設特長L形工作檯面，配上法國著名品牌De Dietrich家電，包括嵌入式單頭及雙頭煤氣煮食爐、蒸焗爐、雪櫃、抽油煙機及洗衣乾衣機等。浴室亦巧用多種石材，潔具則採用德國Duravit和百年品牌Hansgrohe

即睇九龍城文曜最新資訊 (House730)

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