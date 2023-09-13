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地產
2023-09-13 13:00:00

示範單位｜凱和山逾千呎連裝修三房套 時尚輕奢風格為主題｜多圖

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示範單位｜凱和山逾千呎連裝修三房套 時尚輕奢風格為主題｜多圖

示範單位｜凱和山逾千呎連裝修三房套 時尚輕奢風格為主題｜多圖

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」設有4個示範單位，戶型包括一房至三房，當中以第215E室為藍本搭建的三房一套連工作間單位，為經改動連裝修示範單位。

215E(三房一套連工作間)

單位實用面積1,023方呎，示範單位由著名設計團隊PTang Studio Limited精心打造，全屋設計以時尚輕奢風格為主題，溫婉大地色的主調，加上貫穿全屋的弧形線條，為室內空間帶來柔和溫暖的氣息。客廳連接露台，可為戶主提供戶外空間之餘，同時為室內引入更多自然光線，設計師亦運用多款沉穩且優雅的酒紅色擺設作點綴，營造出時尚品味的格調。客飯廳空間偌大，足以擺放大型沙發。飯廳中央特設訂製圓形雲石6人餐枱配搭型格高級玻璃吊燈。

設計師特意將示範單位主人套房與其中一間睡房結合，設計貫徹客廳典雅奢華的風格，房間中央擺放的加大雙人床、地毯及掛飾以酒紅色作主色，配搭喻意幸福美滿的摩天輪作設計概念的梳妝枱，成為主人套房焦點。示範單位套房浴室以玻璃分隔，特設獨立雙洗手盤、淋浴間及浴缸，更具氣派，配搭淺色石紋地台及深灰色石紋牆身，帶出時尚有格調的設計品味。

⇊第2座15樓E室經改動示範單位⇊

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另一間房間則打造成小朋友睡房，以玻璃分隔睡房空間，空間充裕可擺放睡床、書枱及衣櫃，睡房內與全屋設計互相呼應的弧形線條，感覺時尚之餘更令空間感大大提升。

廚房連接工作間，示範單位另特設Breakfast Corner早餐專區，貼心配備入牆櫃，為戶主提供更多儲物空間，採用一系列歐洲頂級品牌之家電，包括Miele抽油煙機、氣體煮食爐、雪櫃、焗爐及蒸爐。浴室方面，特設Kohler浴缸、HansgroheAXOR水龍頭及淋浴套裝。

發展商另設以第215E室為藍本搭建的無改動示範單位。

⇊第2座15樓E室無改動示範單位⇊

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凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，預計入伙日期為2024年6月30日。

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