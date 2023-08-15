示範單位｜親海駅I連裝修714呎三房套 遊艇及海洋作設計概念｜多圖

市區焦點大型新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」首輪熱賣，緊接應市的「親海駅I」，與海相距最近處僅15米，當中兩房及三房單位均能享維港海景。發展商設有以第1座20樓E室為藍本搭建的經改動示範單位，實用面積714方呎，三房一套連儲物房間隔，單位以遊艇及海洋作設計概念，希望帶出一種近海的生活品味，予人休閒的感覺。

客飯廳空間感十足 設「 L 型」金屬裝飾櫃

客飯廳以長形開則，合共長約18呎10吋，最闊處約9呎10吋，空間感十足。客廳設有大玻璃窗，景觀開揚，採光度極高，盡享維港海景。飯廳設有「L型」金屬裝飾櫃，以金色特色牆襯托大圓飯枱，突顯高貴感覺。地飾面以暖色系的天然雲石鋪砌，令客廳及飯廳感覺更遼闊、更優雅、更具藝術氣質。

書房打造開放式格局 感覺更寬敞

走廊貫穿寢區，設計師將其中一間睡房改造為書房，且將部分牆身拆除，打造開放式的格局，與客廳空間結合，感覺更為寬敞。主人睡房方正實用，長約13呎11吋，最寬處約7呎10吋，空間寬裕，除可做到三邊落床外，並預留衣櫃位置及化妝枱位置，方便住戶放置衣櫃收納衣物及化妝品。主人睡房及睡房與客廳坐向相同，享同一景觀，配置大幅玻璃窗設計，光線充裕，可飽覽維港海景。至於主人睡房及睡房牆身均以藍色作主調，兒童房更配有大海紋理特色牆，帶出柔和舒適的環境。