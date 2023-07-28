示範單位｜親海駅II連裝修兩房 簡約侘寂系風格設計 客廳寬敞放大空間感｜多圖

市區焦點全新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」設有一個經改動示範單位，以第2A座20樓C室為藍本搭建，實用面積447方呎，兩房間隔。設計採用簡約侘寂系風格。「侘寂」常見於日本的庭園、藝術設計之中，以素色材質配合手工藝術與植物，猶如置身大自然。
經改動示範單位中的客廳及飯廳共長約15呎2吋，飯廳寬約10呎9吋，客廳寬約9呎4吋，開放式廚房增加客廳和飯廳的空間感。偌大的玻璃窗令室內光線充足，可享維港海景。客廳及主人睡房的原間隔位置以一幅主體藍彩藝術玻璃分隔，以展現最大的空間感。
主人睡房方正實用，經改動示範單位中的主人睡房長約11呎7，寬約6呎6吋，並預留衣櫃位，方便住戶放置衣櫃收納衣物。以皮革線條及絲質布藝拼湊，變奏的衣櫃層架，及以簡約現代手法全新演繹的和式壁燈。至於另一間睡房以皮革工作室作為設計概念，改造後設有多功能陳列架以作展現住戶的手工藝品及工具，為房間增添不少藝術氣息。
↓↓即睇親海駅II第2A座20樓C室經改動示範單位↓↓
單位採開放式廚房設計，廚房連接原木的餐桌，以傳統和式圖案瓷磚配以沙土色石材廚櫃台面，交樓標準的廚櫃底部更特設隱藏式抽屜，有效善用空間收納。廚房配備德國家電品牌Gaggenau家電設備，包括電煮食爐、抽油煙機、蒸焗爐、雪櫃、洗衣/乾衣機；部分廚房電器可連接Home Connect功能，可透過智能電話或平板電腦遙距操控電器。交樓標準的廚櫃配置智能感應燈，無需觸碰，住戶手掃即可控制開關。
浴室方面，以傳統和式圖案瓷磚配以沙土色石材洗手台及牆身，打造木製飾品箱及木製浴缸，仿如置身溫泉旅館中，感受舒適愜意。交樓標準的浴室配備多個歐洲知名品牌衞浴設備，包括德國Hansgrohe鍍鉻淋浴花灑套裝及洗面盆龍頭、KALDEWEI的瓷釉鋼浴缸、西班牙Roca的搪瓷坐廁。
發展商表示，此單位為向海的兩房單位，相信備受市場青睞，將有大機會放入首張價單內。
↓↓同場加映：以遊艇作設計概念會所「親海號」(Club Coast Line)↓↓
該盤會所「親海號」(Club Coast Line)為雙會所設計，以遊艇作為設計概念，連園林面積合共逾7萬方呎，提供近30項室內外設施，包括25米長戶外游泳池、雙健身室、燒烤場地、寵物公園、以帆船為主題的兒童遊戲區及兒童棋藝室、配置英式桌球、飛鏢及私人影院的娛樂室等。
「親海駅II」提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年10月15日；「親海駅」示範單位及售樓處將設於尖沙咀港景匯2樓。