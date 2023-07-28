示範單位｜親海駅II連裝修兩房 簡約侘寂系風格設計 客廳寬敞放大空間感｜多圖

市區焦點全新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」設有一個經改動示範單位，以第2A座20樓C室為藍本搭建，實用面積447方呎，兩房間隔。設計採用簡約侘寂系風格。「侘寂」常見於日本的庭園、藝術設計之中，以素色材質配合手工藝術與植物，猶如置身大自然。

經改動示範單位中的客廳及飯廳共長約15呎2吋，飯廳寬約10呎9吋，客廳寬約9呎4吋，開放式廚房增加客廳和飯廳的空間感。偌大的玻璃窗令室內光線充足，可享維港海景。客廳及主人睡房的原間隔位置以一幅主體藍彩藝術玻璃分隔，以展現最大的空間感。

主人睡房方正實用，經改動示範單位中的主人睡房長約11呎7，寬約6呎6吋，並預留衣櫃位，方便住戶放置衣櫃收納衣物。以皮革線條及絲質布藝拼湊，變奏的衣櫃層架，及以簡約現代手法全新演繹的和式壁燈。至於另一間睡房以皮革工作室作為設計概念，改造後設有多功能陳列架以作展現住戶的手工藝品及工具，為房間增添不少藝術氣息。