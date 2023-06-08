示範單位｜鴨脷洲弦岸317方呎一房 打造復古航海空間 擁三合一特大露台(多圖)

位於鴨脷洲平瀾街8號、由莊士中國(298)發展的弦岸今日(7日)上載售樓說明書。項目屬單幢式項目，提供105伙，包括20伙開放式、77伙一房，另設8伙特色單位，實用面積介乎205至317方呎，預計入伙日期為2024年9月30日。
該盤展銷廳設於黃竹坑One Island South，提供經改動及無改動示範單位，均以18樓A室為藍本搭建，一房間隔，實用面積317方呎，為項目面積最大分層戶型。
18樓A室經改動示範單位
單位全屋布置採用簡約淡雅色系作主調，此設計概念受鴨脷洲傳統漁船美學的影響，從其歷史及環境汲取靈感，將傳統手藝與現代環境互相結合，打造出一個復古航海的設計空間。
設計師特意在客廳採用天然木紋拱形天花板設計，在開放式廚房選用湖水綠色的櫥櫃，配上大理石紋牆身，更顯高雅。客飯廳整體貫徹採用淺色設計，沙發前面放置兩款橢圓形小茶几。飯廳與露台及工作平台相接，採用落地玻璃趟門設計，可吸納自然光線。單位的露台、工作平台和冷氣機平台合併，面積達38方呎，鋪上淺色木地板並擺放一張高檯，住戶可隨時享受閒逸，俯瞰鴨脷洲的美景。
↓↓18樓A室經改動示範單位↓↓
單位以趟門分割開客飯廳及主人睡房，住戶亦可更靈活設計家居。主人睡房延續客飯廳的設計風格，以大地色系為主調，呈現低調沉穩的舒眠氛圍，睡床以白色寢具配襯藍橙配色小咕𠱸，床頭遵循遊艇概念風格，採用圓弧形線條，令整屋設計更顯一致，床頭顔色以米白色作主軸，床邊設置一個圓形床頭櫃，上面擺放不同小配飾。睡床旁邊設有落地衣櫃，並在衣櫃內暗藏連身鏡，為用家盡顯心思同時提供收納空間。
半開放浴室與客廳之間的拱門製造一個獨特風格的空間連接，浴室設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，配以灰白紋路瓷磚鋪砌的牆身，地板則以米白及大理石紋瓷磚做分割，而洗手盆則是一貫的米白色系，並配以圓形設計，營造遊艇風格，下半部分設深褐色收納櫃。浴室配備德國Stiebel Eltron電熱水爐及Panasonic浴室寶；淋浴間、洗手盆及坐廁均裝有玻璃門相隔，乾濕分離，大大提升私隱度。
↓↓18樓A室無改動示範單位↓↓
18樓A室無改動示範單位
單位間隔方正實用，客飯廳運用了淺木色地板，貫通整個單位。開放式廚房配備原木色廚櫃，而廚具特意挑選一系列法國著名皇室御用品牌De Dietrich，包括嵌入式電磁爐、嵌入式雪櫃、嵌入式洗衣乾衣機及拉趟式抽油煙機，更配備嵌入式蒸焗爐。客飯廳呈長方形設計，連接露台及工作平台，採用落地玻璃趟門設計，增加採光和通風效果。睡房設有L型落地玻璃窗，吸納更多陽光。浴室配備兩道門，一道通往客廳，一道通往睡房，為住客營造套房感覺。
除此之外，每個單位亦配備智能家居提供了Mesh Wi-Fi 6無線路由器、Google Nest Mini、Magic Dot紅外線遙控器、溫度及濕度傳感器，隨時隨地用智能手機或語音控制開關單位内的燈光、冷氣、可紅外線遙控家電，實現舒適安心的智能家居。住戶可於項目中使用手機應用程式所產生的二維碼或智能卡進出或開啟發展項目住宅大堂大門、操作升降機及開啟信箱，亦可使用發展項目所提供的智能卡進出會所。單位大門均採用Samsung智能門鎖，提供手機應用程式、指紋識別、密碼共五種方法開鎖。