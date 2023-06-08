示範單位｜鴨脷洲弦岸317方呎一房 打造復古航海空間 擁三合一特大露台(多圖)

位於鴨脷洲平瀾街8號、由莊士中國(298)發展的弦岸今日(7日)上載售樓說明書。項目屬單幢式項目，提供105伙，包括20伙開放式、77伙一房，另設8伙特色單位，實用面積介乎205至317方呎，預計入伙日期為2024年9月30日。

該盤展銷廳設於黃竹坑One Island South，提供經改動及無改動示範單位，均以18樓A室為藍本搭建，一房間隔，實用面積317方呎，為項目面積最大分層戶型。

18 樓 A 室經改動示範單位

單位全屋布置採用簡約淡雅色系作主調，此設計概念受鴨脷洲傳統漁船美學的影響，從其歷史及環境汲取靈感，將傳統手藝與現代環境互相結合，打造出一個復古航海的設計空間。

設計師特意在客廳採用天然木紋拱形天花板設計，在開放式廚房選用湖水綠色的櫥櫃，配上大理石紋牆身，更顯高雅。客飯廳整體貫徹採用淺色設計，沙發前面放置兩款橢圓形小茶几。飯廳與露台及工作平台相接，採用落地玻璃趟門設計，可吸納自然光線。單位的露台、工作平台和冷氣機平台合併，面積達38方呎，鋪上淺色木地板並擺放一張高檯，住戶可隨時享受閒逸，俯瞰鴨脷洲的美景。

↓↓18樓A室經改動示範單位↓↓