私樓供應｜今年首季私樓落成量9979伙 較去年同期增約1.4倍

差估署公布《香港物業報告-每月補編》資料顯示，本港私人住宅落成量連跌兩個月後回升，4月全月私人住宅落成量錄1,896伙，較3月的771伙上升約1.5倍，而累計本年首季（4個月）的私樓落成量合共9,979伙，數字較去年同期的4,112伙，落成量增加約1.4倍，並創同期最少21年新高。由於今年首季累積落成量已達約9,979伙，數字已達到差估署早前預測的全年私人住宅落成量目標（22,851伙）約44%。

431 呎以下細單位落成量最多

若以單位面積劃分，截至本年4月30日，A類單位（實用面積約431方呎或以下）落成量佔最多，錄5,684伙，其次為B類單位（實用面積約431至752方呎），涉2,650伙，C類單位（實用面積約753至1,075方呎）則佔926伙，而D類單位（實用面積約1,076至1,721方呎）錄495伙。落成量最低的是E類單位（實用面積約1,722方呎或以上），僅佔224伙。

如以區域劃分，新樓供應集中在新界區，首4個月新界區的私人住宅落成量為6,772伙，佔整體落成量約68%，其次是九龍區，錄2,055伙，佔整體約20.6%。港島區則僅錄1,152伙落成，佔整體落成量約11.5%。此外，4月的私人住宅租金回報率介乎2.1厘至2.4厘，按月持平，當中仍然是A類單位的租金回報率最高。