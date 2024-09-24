私樓「2字頭」有交易！原業主全數輸錢走 最傷損失22%｜二手蝕讓

二手交投好轉，當中不乏出貨心切的業主決定蝕讓離場，屯門、荃灣及深水埗近日均出現「2字頭」私樓成交，不約而同原業主均要損手離場，當中蝕幅最高達22%。

屯門弦海開放式戶 295 萬沽

祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門弦海中層U室，實用面積約231方呎，開放式間隔。據了解，新買家鎖定區內半新屋苑，考慮到上述屋苑鄰近家人，方便照應，且屋內連新淨裝修，加上有感樓價低水可以負擔，遂便決定以295萬購入上址作自住用途，呎價約12,771元。

黃慶德說，原業主於2019年以約376萬購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損約81萬元，物業期內貶值約21.5%。