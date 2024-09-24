私樓「2字頭」有交易！原業主全數輸錢走 最傷損失22%｜二手蝕讓

二手交投好轉，當中不乏出貨心切的業主決定蝕讓離場，屯門、荃灣及深水埗近日均出現「2字頭」私樓成交，不約而同原業主均要損手離場，當中蝕幅最高達22%。
屯門弦海開放式戶295萬沽
祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門弦海中層U室，實用面積約231方呎，開放式間隔。據了解，新買家鎖定區內半新屋苑，考慮到上述屋苑鄰近家人，方便照應，且屋內連新淨裝修，加上有感樓價低水可以負擔，遂便決定以295萬購入上址作自住用途，呎價約12,771元。
黃慶德說，原業主於2019年以約376萬購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損約81萬元，物業期內貶值約21.5%。
荃灣中心一房減價9%易主
利嘉閣地產荃灣-爵悅庭分行首席聯席董事鍾景安稱，荃灣中心5座高層A室，實用面積約324方呎，一房間隔，望開揚景致。原開價325萬元，議價後以295萬元易手，累減30萬元或約9.2%，呎價約9,105元。
鍾景安續稱，新買家為投資者，早前經利嘉閣真盤源平台見上址放盤，即聯絡代理睇樓。客人認為單位位處高層，景觀開揚，屋苑位置方便，附近民生設備齊全，遂向業主洽購。據悉，原業主於2017年以約378萬元購入單位，持貨約7年，現轉售帳面損失83萬元，物業期內跌價約22%。
AVA 61低層開放戶7年貶值41萬
市區亦出現相關成交，惟單位面積僅得150方呎。嘉閣地產西九龍美孚萬事達A組分行高級聯席董事郭永峰指，深水埗AVA 61低層C室，開放式間隔，外望城市景。原叫價260萬元，議價後減價3萬元，以257萬元易手，呎價約17,133元。
郭永峰透露，外區客早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，經代理推介及睇樓。客人認為物業樓齡於區內相對新淨，交通便利及租金回報吸引，遂拍板入市。據悉，原業主於2017年以約298萬元一手購入單位，持貨約7年，現轉售帳面蝕41萬元，物業期內貶值約13.8%。他補充，該盤目前約有18個單位放盤，最低入場費由260萬元起。