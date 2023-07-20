租務旺季｜市場頻錄大額成交 家庭客擲10萬租將軍澳MONTEREY洋房

本港全面通關後，來自內地或海外專才及學生都陸續回流，對本地租務市場需求大增。踏入暑假租賃旺季，市場更頻錄大額租賃成交，最新於將軍澳區出現一宗料為區內今年迄今最高租金成交個案，來自入伙約5年的MONTEREY一幢雙號洋房，以月租10萬元成交。

利嘉閣助理分區董事蔡庭勇表示，MONTEREY一幢雙號洋房，實用面積約2,048方呎，連844方呎花園及707方呎天台，屬四房雙套連工人房間隔，單位向東南，可外望開揚海灣河畔景緻，新近以10萬元租出，呎租約48.8元，料除創屋苑月租新高之外，亦為區內今年首度錄得10萬元或以上的租金成交個案。

據了解，業主為尋求理想租客，曾納吉租一段不短時間。新租客租入單位旨為方便小朋友上學，而選擇MONTEREY洋房因附近建築密度低，私隱高，且該區靜中帶旺，周邊配套成熟，適合一家大小休閒娛樂。據悉，業主於2019年4月以6,573.08萬元購入上址，現租出料可享約1.8厘租金回報。

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