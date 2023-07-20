租務旺季｜市場頻錄大額成交 家庭客擲10萬租將軍澳MONTEREY洋房

本港全面通關後，來自內地或海外專才及學生都陸續回流，對本地租務市場需求大增。踏入暑假租賃旺季，市場更頻錄大額租賃成交，最新於將軍澳區出現一宗料為區內今年迄今最高租金成交個案，來自入伙約5年的MONTEREY一幢雙號洋房，以月租10萬元成交。
利嘉閣助理分區董事蔡庭勇表示，MONTEREY一幢雙號洋房，實用面積約2,048方呎，連844方呎花園及707方呎天台，屬四房雙套連工人房間隔，單位向東南，可外望開揚海灣河畔景緻，新近以10萬元租出，呎租約48.8元，料除創屋苑月租新高之外，亦為區內今年首度錄得10萬元或以上的租金成交個案。
據了解，業主為尋求理想租客，曾納吉租一段不短時間。新租客租入單位旨為方便小朋友上學，而選擇MONTEREY洋房因附近建築密度低，私隱高，且該區靜中帶旺，周邊配套成熟，適合一家大小休閒娛樂。據悉，業主於2019年4月以6,573.08萬元購入上址，現租出料可享約1.8厘租金回報。
西半山寶翠園三房租金回報達7.8厘
港島區亦連錄相關交投，中原地產西南區寶翠園第二分行分區營業經理柳志明指，西半山寶翠園中層F室，實用面積約1,217方呎，三房間隔，享山景。業主原先叫租6.2萬元，最新以6萬元租出，呎租約49.3元。
據了解，新租客為家庭客，見單位實用率高，會所設施齊備，故租入單位。業主早於2005年以927萬元買入單位，故是次出租單位，可享租金回報高達7.8厘。
大坑上林三房連車位獲家庭客5萬承租
另外，中原地產成和道第二分行高級資深分區營業經理林美珊稱，大坑上林2座高層C室，實用面積約1,017方呎，三房間隔，享開揚山景。原叫租5.7萬元，最終以5萬元連車位租出，呎租約49.2元。
據了解，租客為家庭客，見單位間隔實用，可望山頂風景，環境清幽，更附帶車位，故拍板租入單位。業主於2011年以2,707萬元買入單位，是次出租可享約2.2厘租金回報。
代理看好第三季租金回報率穩步上升
據中原早前公布，5月份CRI回報率最新報2.6%，創4個月新高，按月升0.04個百分點，連升兩個月共0.07個百分點。受惠於季節性租賃旺市，租金向升，但同期樓價卻因加息而出現調整，反覆回軟，直接推高租金回報率。展望租金回報率穩步上升，第三季上望約2.7厘水平。
5月份CRI_Mass回報率報2.7厘，按月升0.02個百分點。CRI(中小型單位)回報率報2.68厘，按月升0.03個百分點。CRI(大型單位)回報率報2.22厘，按月升0.08個百分點。CRI_Mass回報率、CRI(中小型單位)回報率及CRI(大型單位)回報率齊升2個月，分別累漲0.06、0.07及0.12個百分點。