租客見銀行估凸價即轉軚入市 私樓三房套呎售6908元(有圖)｜二手樓成交

自樓市撤辣後二手交投轉旺，銀行對物業估價亦轉積極。青龍頭豪景花園新近錄得一宗三房套成交，租客見銀行「估凸價」即轉軚入市，成交呎價約6,908元。
晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，青龍頭豪景花園高層21樓D室，實用面積約828方呎，三房套間隔，成交價572萬元，呎價約6,908元。參考中銀香港(2388)對單位網上估價為588萬元，而滙豐銀行為590萬元，即銀行估價較成交價高2.8%至3.1%。
資料顯示，同座中層D室，實用面積及間隔相若，於2022年3月以730萬元售出，呎價約8,816元；相隔兩年多，現樓層較高同類單位造價賣平158萬元或約21.6%。
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單位放租料享近3.4厘回報
鄧錦雄透露，新買家為外區租客，由荃灣區開始物色心儀居所，直至到青龍頭發現豪景花園呎價極吸引，屋苑自成一角，環境清靜，有村巴，餐廳，診所，超級市場，滿足日常生活所需。他指，是次成交單位樓層極高，買家入市最主要原因是銀行估價比起買入價高，可申請高成數按揭，作為自用。若然選擇放租，目前同類型單位市值租金約1.6萬元，預計租金回報近3.4厘。
據了解，原業主於2009年以268萬元購入單位，其後於2019年甩名，作價約600萬元，現轉手帳面跌價28萬元或約4.7%。
豪景花園位於青龍頭青山公路青龍頭段100號，1986年6月入伙，樓齡將近38年。屋苑共有3期，涉及28座，提供2,830伙，單位實用面積由358至1,382方呎；附近有豪景花園商場。
銀行「估凸價」 有機會拒受理按揭申請
雖然物業成交價低於銀行估值，即銀行「估凸價」令買家有「執平貨」心態而高興，但必須要留意，對物業成交價低於市場估值的個案，銀行確實有機會拒絕受理按揭申請，當中視乎差幅及其他評估因素。
一般而言，銀行對於一些低於市場估值達10%至20%或以上的物業成交，有機會拒絕批出按揭，亦有個別銀行對差幅超過5%的單位已不願受理按揭申請，又有機會需要再作個別評估。對於這類個案，若然沒有透過地產代理作為中間人進行交易，即是由買賣雙方直接交易，銀行接受程度或會更低。另外，「估凸價」有時亦間接有助於了解物業本身會否有一些隱藏事項，就好像單位涉及命案事故或是兇宅毗鄰等。