租客見銀行估凸價即轉軚入市 私樓三房套呎售6908元(有圖)｜二手樓成交

資料顯示，同座中層D室，實用面積及間隔相若，於2022年3月以730萬元售出，呎價約8,816元；相隔兩年多，現樓層較高同類單位造價賣平158萬元或約21.6%。

晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，青龍頭豪景花園高層21樓D室，實用面積約828方呎，三房套間隔，成交價572萬元，呎價約6,908元。參考中銀香港(2388)對單位網上估價為588萬元，而滙豐銀行為590萬元，即銀行估價較成交價高2.8%至3.1%。

自樓市撤辣後二手交投轉旺，銀行對物業估價亦轉積極。青龍頭豪景花園新近錄得一宗三房套成交，租客見銀行「估凸價」即轉軚入市，成交呎價約6,908元。

單位放租料享近 3.4 厘回報

鄧錦雄透露，新買家為外區租客，由荃灣區開始物色心儀居所，直至到青龍頭發現豪景花園呎價極吸引，屋苑自成一角，環境清靜，有村巴，餐廳，診所，超級市場，滿足日常生活所需。他指，是次成交單位樓層極高，買家入市最主要原因是銀行估價比起買入價高，可申請高成數按揭，作為自用。若然選擇放租，目前同類型單位市值租金約1.6萬元，預計租金回報近3.4厘。

據了解，原業主於2009年以268萬元購入單位，其後於2019年甩名，作價約600萬元，現轉手帳面跌價28萬元或約4.7%。

豪景花園位於青龍頭青山公路青龍頭段100號，1986年6月入伙，樓齡將近38年。屋苑共有3期，涉及28座，提供2,830伙，單位實用面積由358至1,382方呎；附近有豪景花園商場。

即睇青龍頭豪景花園放盤 (House730)