租賃市況｜東鐵綫屋苑受捧！4內地女學生預繳1年租星凱．堤岸 涉資34.8萬

暑假一向為租賃旺季，租賃成交增加，當中不少租客為內地學生，並以預繳租金方式承租單位。綜合近期市場上的租賃成交，尤其以東鐵綫屋苑交投暢旺，最新毗鄰火炭站、近日陸續入伙的星凱．堤岸錄得一宗內地生租賃成交。

租金回報近 2.6 厘

中原地產新界東豪宅九肚山組分區經理曾紀賢指，星凱．堤岸1座低層A室，實用面積731方呎，三房連套房間隔。放盤時開價約33,000元，議價後以29,000元租出，減幅4,000元或約12.1%，呎租約39.7元。新租客為4名內地女學生，見屋苑屬全新物業，設大型會所，且交通方便，即以先付一年租金約34.8萬元，租入單位自用方便上學。據了解，業主於2021年以1,361萬元購入單位，是次租出單位可享近2.6厘租金回報。

曾紀賢表示，星凱．堤岸近日陸續入伙，帶動租賃成交，6月份暫錄約9宗租賃成交，屋苑現時有約30個放盤，一房入場價約15,000元。

即睇火炭星凱．堤岸租盤 (House730)