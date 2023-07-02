租賃市況｜東鐵綫屋苑受捧！4內地女學生預繳1年租星凱．堤岸 涉資34.8萬

暑假一向為租賃旺季，租賃成交增加，當中不少租客為內地學生，並以預繳租金方式承租單位。綜合近期市場上的租賃成交，尤其以東鐵綫屋苑交投暢旺，最新毗鄰火炭站、近日陸續入伙的星凱．堤岸錄得一宗內地生租賃成交。
租金回報近2.6厘
中原地產新界東豪宅九肚山組分區經理曾紀賢指，星凱．堤岸1座低層A室，實用面積731方呎，三房連套房間隔。放盤時開價約33,000元，議價後以29,000元租出，減幅4,000元或約12.1%，呎租約39.7元。新租客為4名內地女學生，見屋苑屬全新物業，設大型會所，且交通方便，即以先付一年租金約34.8萬元，租入單位自用方便上學。據了解，業主於2021年以1,361萬元購入單位，是次租出單位可享近2.6厘租金回報。
曾紀賢表示，星凱．堤岸近日陸續入伙，帶動租賃成交，6月份暫錄約9宗租賃成交，屋苑現時有約30個放盤，一房入場價約15,000元。
盛世三房2.55萬租出
鄰近大圍站的名城，一向為內地學生租樓的熱門屋苑之一。中原地產新界東豪宅火炭銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權稱，名城3期盛世1座中層SA室，實用面積688方呎，三房連套房隔，議價後以25,500元租出，呎租約37.1元。
據了解，新租客為4名內地女學生，新學年將於浸大升學，見屋苑交通方便，價錢合理，決定以先付一年租金方式租入單位自用，涉資30.6萬元。據了解，業主於2012年以701萬元購入單位，是次租出單位可享近4.4厘租金回報。
柏傲莊兩房呎租46元
大圍另一屋苑柏傲莊亦錄得相關租賃成交，中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業指，柏傲莊2期6B座中層F室，實用面積464方呎，兩房間隔，雙方議價後以21,300元租出，呎租約46元。
據了解，新租客為兩名內地女學生，新學年將於中大升學，見屋苑樓齡新，有大型會所及商場，位置亦方便上學，即以先付一年租金方式租入單位自用，涉資25.56萬元。據了解，業主於2020年以975萬元購入單位，是次租出單位可享約2.6厘租金回報。
沙田中心兩房呎租41元
中原地產新界東豪宅火炭銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，沙田中心佳寧大廈(C座)中層C室，實用面積347方呎，兩房間隔，議價後14,300元租出，呎租約41.2元。
據了解，新租客為3名內地女學生，見屋苑交通方便，價錢合理，決定以先付一年租金方式租入單位自用，涉資17.16萬元。據了解，業主於2011年以240萬元購入單位，是次租出單位可享高達近7.2厘租金回報。