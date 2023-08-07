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地產
2023-08-07 18:30:00

租賃市況｜港島西入伙盤呎租屢創新高！內地客垂青CAINE HILL一房 呎租破百元｜多圖

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租賃市況｜港島西入伙盤呎租屢創新高！內地客垂青CAINE HILL一房 呎租破百元｜多圖

租賃市況｜港島西入伙盤呎租屢創新高！內地客垂青CAINE HILL一房 呎租破百元｜多圖

本港樓市已連續25個月出現「租旺過買賣」現象，加上正值暑假租賃旺季，港島西區近期接連錄得租賃新高價成交個案。恒基地產(012)旗下堅道單幢式新盤「CAINE HILL」已屆現樓，新近有一房單位吸引內地客以呎租超過百元承租，媲美豪宅呎租水平。

利嘉閣市務經理陳劭翀表示，上述單位為CAINE HILL高層B室，實用面積278方呎，一房間隔。從單位相片可見，由於樓層較高，可超越前方建築物遠眺維港景。

放租僅約一周 屋苑目前有約20個租盤

單位最初於上月中放租，約一周成功以2.8萬元租出，呎租逼近101元，創屋苑呎租新高。業主於2022年以923.3萬元一手買入單位，現租出享約3.6厘租金回報。據悉，屋苑目前尚有約20個放租盤，呎租叫價高近120元，挑戰西半山呎租新高。

CAINE HILL提供187伙，戶型涵蓋開放式至兩房，單位實用面積介乎169446方呎。

即睇西半山CAINE HILL租盤 (House730)

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KENNEDY 38平台特色戶呎租突破90

另一入伙盤、位於堅尼地城的KENNEDY 38，上周亦錄得呎租新高成交。單位實用面積約271方呎，附約107方呎平台，開放式間隔，以24,500萬元租出，呎租高達90.4，創屋苑呎租新高，較原有於7月底所創的呎租新高紀錄80.3元，推高約12.6%

即睇堅尼地城Kennedy 38租盤 (House730)

全城掀搶租潮！樓市連續25個月「租旺過買賣」 代理：買樓收租唔憂無租客

KENNEDY 38一房剛以每月2.45萬元租出，呎租高達90.4元，創項目新高。(資料圖片)

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