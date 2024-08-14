租轉買個案頻現！租客擲628萬入市屯門私樓三房連車位 呎價9800元有找｜多圖

面對租金愈升愈有，部分租客趁樓價回調不少下決定轉租為買「上車」做業主。世紀21天生置業高級客戶董事黃偉祺表示，屯門黃金海岸一帶環境清幽，私隱度高，且景觀開揚，入門價低吸引上車客入市，愛琴海岸新近錄得一宗租客成交個案。
黃偉祺稱，愛琴海岸8座高層F室，實用面積約644方呎，三房間隔，坐向東北，望山海雙景。原叫價700萬元放盤，最後累減72萬元或約10.3%，獲租客洽購，以628萬元連車位成交，呎價約9,752元。從單位相片可見，內櫳有簇新裝修，整體保養不俗，廳房均可享開揚海景。
黃偉祺指，原業主於2004年以223萬元購入單位，持貨約20年，現轉售帳面獲利405萬元，物業期內升值約1.8倍。資料顯示，愛琴海岸位於掃管笏掃管笏段管青路2號，2002年入伙，樓齡約22年，共有7座，提供1,624伙，單位實用面積由490至811方呎。
⇊愛琴海岸8座高層F室⇊
年輕租客儲夠首期 即斥370萬買元朗尚悅上車
元朗尚悅早前亦錄得「租轉買」個案，中原地產元朗大棠路分行副區域營業經理車子毅表示，尚悅12座中層E室，實用面積約356方呎，兩房間隔，開放式廚房設計，坐向西南，景觀開揚。原叫價390萬元，議價後以370萬元沽出，呎價約10,393元。
車子毅透露，買家為年輕租客，見樓價已回落，加上預計美國快將減息，決定把握低位置業，最近儲夠首期便立即入市。原業主於2013年以337.1萬元一手買入單位，持貨約11年，是次沽貨帳面賺32.9萬元，物業期內升值約9.8%。
中原：租轉買及投資者入市帶動買賣比例回升
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，憧憬美國下月開始減息，而且樓價已從高位回調逾兩成，不少觀望買家轉趨積極，尤其正捱貴租的大批租客，有能力都會選擇「轉租為買」；而租金不斷上升，令收租回報大升，不少屋苑回報率重上4厘水平以上，甚至供平過租重現，在租轉買及投資者入市刺激下，帶動買賣比例回升。
以中原地產住宅部成交作分析，今年首7個月共錄得逾2.3萬宗一、二手買賣及租務成交，當中買賣佔逾9,100宗，按年升近7%，帶動買賣佔比升至39.4%，高於去年同期35.3%；租務市場仍然活躍，上月更錄得逾2,900宗成交，按月升逾2成，兼創一年新高。不過，此消彼長下，撤辣後不少市民棄租為買，今年首7個月錄得約1.4萬宗租務成交，比去年同期跌一成，租務比例亦由64.7%，回落至60.6%。