租轉買個案頻現！租客擲628萬入市屯門私樓三房連車位 呎價9800元有找｜多圖

面對租金愈升愈有，部分租客趁樓價回調不少下決定轉租為買「上車」做業主。世紀21天生置業高級客戶董事黃偉祺表示，屯門黃金海岸一帶環境清幽，私隱度高，且景觀開揚，入門價低吸引上車客入市，愛琴海岸新近錄得一宗租客成交個案。

黃偉祺稱，愛琴海岸8座高層F室，實用面積約644方呎，三房間隔，坐向東北，望山海雙景。原叫價700萬元放盤，最後累減72萬元或約10.3%，獲租客洽購，以628萬元連車位成交，呎價約9,752元。從單位相片可見，內櫳有簇新裝修，整體保養不俗，廳房均可享開揚海景。