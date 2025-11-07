租轉買成風！大圍柏傲莊三房1308萬沽 鰂魚涌逸樺園兩房賣1190萬｜二手樓成交

減息周期確認，樓價亦趨向穩定，加上面對租金升勢持續，部分租客決定「租轉買」做業主。中原地產大圍豪宅圍方柏傲莊分行高級分行經理鍾志聰表示，大圍柏傲莊最新錄得3A座低層B室成交，單位實用面積約663方呎，三房連套房間隔，坐向東南，望市景。

鍾志聰稱，上址原開價約1,350萬元放售，議價後減價42萬元或約3.1%，以1,308萬元沽出，呎價約19,729元。新買家為同區租客，見樓價開始回升，加上租金高企，決定轉租為買，鍾情港鐵上蓋大型屋苑，加上單位質素高，少有放盤，即承接單位自用。