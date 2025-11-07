熱門搜尋:
地產
2025-11-07 12:00:00

租轉買成風！大圍柏傲莊三房1308萬沽 鰂魚涌逸樺園兩房賣1190萬｜二手樓成交

減息周期確認，樓價亦趨向穩定，加上面對租金升勢持續，部分租客決定「租轉買」做業主。中原地產大圍豪宅圍方柏傲莊分行高級分行經理鍾志聰表示，大圍柏傲莊最新錄得3A座低層B室成交，單位實用面積約663方呎，三房連套房間隔，坐向東南，望市景。

鍾志聰稱，上址原開價約1,350萬元放售，議價後減價42萬元或約3.1%，以1,308萬元沽出，呎價約19,729元。新買家為同區租客，見樓價開始回升，加上租金高企，決定轉租為買，鍾情港鐵上蓋大型屋苑，加上單位質素高，少有放盤，即承接單位自用。

據了解，原業主於2022年以約1,156萬元購入單位，持貨約3年，是次易手帳面獲利152萬元，單位期內升值約13.1%

即睇大圍柏傲莊放盤 (House730)

逸樺園兩房10年升值「2球」

另外，中原地產康怡逸樺園分行高級資深分區營業經理張略欣指，分行最新促成一宗鰂魚涌逸樺園「租轉買」成交，單位為2座中高層C室，實用面積約616方呎，兩房間隔，坐向南，望開揚內園及山景，最終以1,190萬元易手，呎價約19,318元。

張略欣透露，新買家為外區租客，心儀單位景觀，位置方便上班，加上見息口回落，遂決定「租轉買」入市單位自用。據悉，原業主於2015年以990萬元購入單位，持貨約10年，是次轉手帳面獲利200萬元，單位期內升值約20.2%

資料顯示，逸樺園位於鰂魚涌基利路3號，2003年入伙，共有2座，提供442個單位。

即睇鰂魚涌逸樺園放盤 (House730)

