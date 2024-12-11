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2024-12-11 10:54:24

租金指數CRI連跌2月 中原：租賃淡季正常回軟 短期繼續調整｜二手市況

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租金指數CRI連跌2月 中原：租賃淡季正常回軟 短期繼續調整｜二手市況

租金指數CRI連跌2月 中原：租賃淡季正常回軟 短期繼續調整｜二手市況

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租賃淡季，租金指數繼續下調。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，202411月份中原城市租金指數CRI最新報123.22點，按月跌0.30%。第四季傳統租賃淡季，租金正常回軟，CRI連跌2個月共0.58%，跌幅溫和。

租金全年料升逾5%

楊明儀表示，指數連續4個月高企123點以上，仍繼續處於逾5年高位，在20199月水平徘徊。相信短期租金持續輕微調整，但非轉勢大跌，估計123點為支持位。2024年首11個月CRI累升5.69%，展望全年升幅逾5%，現時指數比20188128.01點歷史高位低3.74%

她續指，中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass129.71點，按月微升0.07%，企穩129點以上水平。CRI(中小型單位)125.88點，按月跌0.16%，連跌2個月共0.51%CRI(大型單位)105.69點，按月跌1.20%，連升5個月後回落。CRI_MassCRI(中小型單位)同樣在20199月水平徘徊，而CRI(大型單位)則處於20201月時水平。

2024年11月份中原城市租金指數CRI最新報123.22點，按月跌0.30%。

2024年11月份中原城市租金指數CRI最新報123.22點，按月跌0.30%。

一區升至歷史次高水平 年內漲幅最多

四區方面，九龍CRI_Mass116.56點，按月跌0.29%，連跌2個月共0.38%。新界東CRI_Mass146.68點，按月跌1.11%。港島CRI_Mass118.51點，按月升1.22%。新界西CRI_Mass154.48點，按月升0.34%，連升2個月共0.36%。九龍、新界東及港島指數，分別重返20199月、20198月及20202月水平。新界西指數為歷史次高，僅低於20248155.00點歷史高位。

第四季租金回軟，影響今年CRI升幅收窄。首11個月計，CRI5.69%CRI_Mass6.34%CRI(中小型單位)6.02%CRI(大型單位)2.89%，港島升5.36%，九龍升6.49%，新界東升5.21%，新界西升8.03%。新界西租金升幅最顯著。

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新界西年內累升8.03%，升幅最顯著。

新界西年內累升8.03%，升幅最顯著。

3藍籌屋苑呎租突破40

11月各區租賃較活躍的成份屋苑計，港島方面，囍匯實呎調整租金報58.6/呎、太古城報40.3/呎、海怡半島報38.0/呎、杏花邨報38.9/呎。九龍方面，新都城報40.2/呎、海逸豪園報39.9/呎、美孚新邨報34.6/呎、日出康城二期報28.1/呎。新界東方面，沙田第一城報43.6/呎、名城報37.3/呎、上水中心報33.9/呎、天賦海灣報29.9/呎。新界西方面，藍天海岸報37.2/呎、愉景新城報34.1/呎、映灣園報31.7/呎、嘉湖山莊報24.3/呎。

中原城市租金指數CRI主要反映私人住宅租金按月走勢。 指數根據中原集團新簽租約，選取143個中原城市指數成份屋苑，計算各個成份屋苑總租值的每月變化，於每月第10日公布上月的指數。各成份屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。

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