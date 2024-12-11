租金指數CRI連跌2月 中原：租賃淡季正常回軟 短期繼續調整｜二手市況

租賃淡季，租金指數繼續下調。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年11月份中原城市租金指數CRI最新報123.22點，按月跌0.30%。第四季傳統租賃淡季，租金正常回軟，CRI連跌2個月共0.58%，跌幅溫和。

租金全年料升逾5%

楊明儀表示，指數連續4個月高企123點以上，仍繼續處於逾5年高位，在2019年9月水平徘徊。相信短期租金持續輕微調整，但非轉勢大跌，估計123點為支持位。2024年首11個月CRI累升5.69%，展望全年升幅逾5%，現時指數比2018年8月128.01點歷史高位低3.74%。

她續指，中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報129.71點，按月微升0.07%，企穩129點以上水平。CRI(中小型單位)報125.88點，按月跌0.16%，連跌2個月共0.51%。CRI(大型單位)報105.69點，按月跌1.20%，連升5個月後回落。CRI_Mass及CRI(中小型單位)同樣在2019年9月水平徘徊，而CRI(大型單位)則處於2020年1月時水平。