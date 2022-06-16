稅季又到 扣稅項目要清楚　

你收到綠色「炸彈」了嗎？稅務局已於6月1日起向納稅人寄出「個別人士報稅表」，納稅人於收到報稅表後，必須於7月2日或以前填妥並交回稅報局，否則便可能因為評稅不準確而需要多繳交稅款。除了準時報稅外，你又了解清楚扣稅項目了嗎？

置業新人剛上車，按揭利息支出高。既然居所貸款利息可以扣稅，當然要申報。居所貸款利息每年扣減稅目上限可達HK$100,000，自2017至18課稅年度起，扣稅年期更增至20個課稅年度。不過值得留意是未入伙的樓花，由於不被視作居住地方，即使已成功獲銀行批出按揭，亦不符合扣稅資格。另外同一屋苑的自用車位也被視作居所貸款利息扣稅的一部份，但必須於與自住居所同時購入及在同一按揭內，方可扣稅。

個人進修開支扣稅

為鼓勵市民持續進修自我，自2017/18 課税年度起，個人進修開支的最高扣除額，由HK$80,000增加至HK$ 100,000。只要課程由指定教育機構或行業協會開辦，並且是為受僱工作中的相關課程先符合扣稅資格。一旦符合資格，課程費用、相關的考試費和課程所需用品都可一併扣減。如果相關進修課程獲得僱主支助、政府（如透過持續進修基金）或任何其他人或機構發還全數或部分學費，你應在報税表上申請扣除由自己負擔的餘數。此外，《税務條例》規定，不可就同一項開支獲兩次扣除。

長者住宿照顧開支扣稅

如你或你配偶支付你們的父母、祖父母或外祖父母在院舍的開支，你便可就有關開支申索税項扣除，就每名長者容許的 最高扣除額是HK$80,000，扣除的款額只包括為於安老院居住的長者提供照顧服務的費用，支付予醫生或醫院的醫藥費不包括在內。

想減輕稅務壓力，如果你有參與或購買俗稱「扣稅新三寶」的計劃，在填寫報稅表時必定要填「強積金自願性供款（TVC）」、「自願醫保（VHIS）」及「合資格延期年金（QDAP）」的資料，以發揮「扣稅三寶」的威力。只要你購買了上述3款產品，便可獲得一定扣稅額。

TVC彈性靈活投資兼可扣稅

各位打工仔每月出糧時，都會按規定扣除強積金供款。此外，打工仔亦可參與「自選強積金計劃」，開立「可扣稅自願性供款帳戶」並選擇喜歡的強積計劃和基金組合，然後直接將供款存入該帳戶，只要存入帳戶的供款不超過扣稅額上限便可用於扣稅，而成員更可以因應個人情況作靈活供款安排，如以不同供款周期供款或不定期供款，亦可隨時增加、減少、停止或重新開始供款，而其他種類的強積金自願性供款卻不能扣稅。

延期年金扣稅 必須符合條件

同屬「扣稅三寶」的「合資格延期年金QDAP」，是一種長期保險產品，一般可分為「即期年金」與「延期年金」。所謂「即期年金」用一筆過資金付清保費後，隨即可長期每月獲得穩定收入。而「延期年金」則有累積期，投保者可一筆過或分期繳付保費，於累積期內會透過積存利息，以及持續投資，以增加資金積累，待投保人退休後便會向期派發年金收入，作為他們的生活費。

如想用延期年金扣稅，必須合符以下資格：

1． 保費總額須高於HK$180,000，供款期最少5年

2． 年金領取期需長於10年，待投保人50歲或以上才會派發年金

3． 會讓投保人清楚了解和比較年金的內回報率

4． 清楚分開延期年金以及附加保障的保費

5． 要寫清楚年金的保證和非保證金額

有意申請扣稅者留意，每年「強積金自願性供款（TVC）」和「合資格延期年金（QDAP）」每年合計可享的扣稅額度上限為HK$60,000，以稅率17%計算，每年最多可慳HK$10,200稅款。

保護自己及家人 每位最高扣稅額HK$8,000

至於「自願醫保（VHIS）」是投保人為自己或家人購買的個人住院保險，但只會按實際住院或日間手術的費用作出賠償，並不包括一般門診診金、住院現金和危疾保險等。所有自願醫保計劃都會保證續保至100歲，而且不設終身保障限額，計劃亦會保障投保時未知的已有疾病、8歲後確出現或確診的先天性疾病的治療，還有訂明診斷成像檢測、訂明非手術癌症治療，以及在本港醫院進行的精神科住院治療，亦可獲賠償。自願醫保設「標準計劃」，以及保費更高，保障更佳的「靈活計劃」。至於以自願醫保申請扣稅，每年最高可享的扣稅額為HK$8,000，若以稅率15%計算，即可慳達HK$1,200稅款。如納稅人同時為自己及指明親屬^購買自願醫保產品，亦可申請並享有每名家人最高HK$8,000的扣稅額。(^即指配偶、子女、父母、祖父母、外祖父母及兄弟姊妹；配偶之父母、祖父母、外祖父母及兄弟姊妹)

在填寫報稅表時，不要漏報相關資料，以便可享應有的扣稅額。

