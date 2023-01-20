積極入市｜新春淡季變旺季 東涌交投急增

十大屋苑之一的映灣園，新近錄得三房獲同區換樓客以830萬元承接。(資料圖片)

傳統春節屬樓市淡季，惟今年情況與以往有別，受中港通關效應、政府調整防疫措施等利好因素帶動下，二手買賣持續活躍，個別地區交投量更顯著回升。綜合地產代理數據顯示，東涌區本月迄今暫錄得約38宗二手成交，已超越上月全月的37宗，當中十大屋苑之一的映灣園錄得13宗成交，按月增加逾八成。

中原吳家威稱，東涌區本周連錄6宗買賣成交，當中包括映灣園2期8座高層B室，實用面積729方呎，三房套房間隔，享海景。原叫價850萬元，獲同區換樓客以830萬元承接，呎價11,385元。原業主於2004年2月以210.7萬元入市，現轉售帳面賺619.3萬元或2.9倍離場。

中原王文彬指，東涌藍天海岸1期3座中層F室，實用面積388方呎，一房間隔，享山景，以560萬元沽出，呎價14,433元。新買家屬上車客，睇樓已一年，見近期大市回穩，加上樓價已大幅回落，故加快入市。原業主於2016年7月以391萬元買入單位，現轉售帳面獲利169萬元或43%離場。

