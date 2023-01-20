積極入市｜新春淡季變旺季 東涌交投急增

傳統春節屬樓市淡季，惟今年情況與以往有別，受中港通關效應、政府調整防疫措施等利好因素帶動下，二手買賣持續活躍，個別地區交投量更顯著回升。綜合地產代理數據顯示，東涌區本月迄今暫錄得約38宗二手成交，已超越上月全月的37宗，當中十大屋苑之一的映灣園錄得13宗成交，按月增加逾八成。
中原吳家威稱，東涌區本周連錄6宗買賣成交，當中包括映灣園2期8座高層B室，實用面積729方呎，三房套房間隔，享海景。原叫價850萬元，獲同區換樓客以830萬元承接，呎價11,385元。原業主於2004年2月以210.7萬元入市，現轉售帳面賺619.3萬元或2.9倍離場。
中原王文彬指，東涌藍天海岸1期3座中層F室，實用面積388方呎，一房間隔，享山景，以560萬元沽出，呎價14,433元。新買家屬上車客，睇樓已一年，見近期大市回穩，加上樓價已大幅回落，故加快入市。原業主於2016年7月以391萬元買入單位，現轉售帳面獲利169萬元或43%離場。
荃灣追貼上月紀錄 麗城呎價見「8字頭」
荃灣區本月暫錄約120宗二手成交，追貼上月全月125宗，惟屋苑售價仍然受壓，麗城花園新近三房呎價低見「8字頭」本月最平，中原王壹鳴透露，單位為3期4座低層C室，實用面積742方呎，三房套房連儲物房間隔，原開價788萬元，終以665萬元沽出，累減123萬元，呎價8,962元，較本月成交均價10,200元，低約12%。買家為換樓客，原業主於1995年12月以268萬元買入單位，現轉手帳面賺397萬元或1.5倍離場。
利嘉閣50指標屋苑買賣創38周新高
據利嘉閣統計，全港50個指標屋苑於上周共錄167宗買賣，按周微升不足1%，創去年4月底以來的38周新高，並連續3周在160宗以上的偏高水平窄幅徘徊。按地區劃分，九龍區錄80宗，按周增13%；新界區錄67宗，按周升5%；港島區錄20宗，按周少35%。利嘉閣地產董事陳大偉指，除月初通關成為本港復常的重要里程碑外，特首亦提及目標今年內取消所有防疫措施，另近日屢有大額豪宅及物業成交，反映資金對後市樂觀，成為帶動樓市交投氣氛的原動力，加上陸續有內地旅客抵港消費，料農曆新年期間二手屋苑交投量續向穩向好。