符合預期｜中信泰富11億奪葵涌住宅地

地政總署昨公布，中信泰富以約11億元奪葵涌荔崗街住宅地，屬該集團相隔3年再中標官地。以最高可建總樓面約25.06萬方呎計，每方呎樓面地價約4,390元，符預期。發展商表示，計劃發展中型單位為主，預計投資額約40億元，將來售價由1.8萬元起。

中信泰富物業代理董事關潔瑩稱，集團對投得該地感到高興，地皮位處葵涌半山，位置優越，可享開揚景致，強調集團對本港樓市有信心；又稱一向對具發展潛力地段均具興趣，並將繼續物色各類優質發展項目。

地皮上周五共接獲9份標書，入標財團包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、會德豐地產、信和置業(083)、嘉里建設(683)、嘉華國際(173)、佳明集團(1271)及漢國置業(160)。市場對地皮截標前估值介乎9億至18.8億元，每方呎樓面地價介乎約3,600元至7,500元。

翻查資料，中信泰富對上一次投得政府官地追溯到2019年12月，當時以32億元投得渣甸山大坑道住宅地，以地皮可建樓面面積12.88萬方呎計算，每方呎樓面地價約24,836元。

