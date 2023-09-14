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地產
2023-09-14 04:29:52
日報

符合預期｜啟德地$5392呎 10年最平 信置財團53.5億中標

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啟德2A區2號 啟德2A區3號

啟德2A區2號地盤及3號住宅地預料可提供約1,325伙。(資料圖片)

周一截標的啟德2A區2號地盤及3號住宅地，地政總署昨公布，信和置業(083)與中國海外(688)、鷹君集團(041)及華人置業(127)合組的財團以53.5億元中標，以最高樓面面積約992,279方呎計算，每方呎樓面地價約5,392元，符預期，惟呎價創同區近10年新低。

項目地盤面積約145,303方呎，最高樓面面積約992,279方呎，預料可提供約1,325伙。據賣地章程列明，中標發展商須興建長者鄰舍中心、嚴重弱智人士宿舍、展能中心、殘疾人士地區支援中心、男童院、網上青年支援隊中心和停車處；另須負責興建部分地下街。

信置副主席 黃永光

黃永光指集團對香港前景充滿信心。 (資料圖片)

黃永光：對香港前景充滿信心

信置副主席黃永光表示，項目位置優越，配套完善，交通四通八達，為集團土地儲備增添一幅上佳地皮，將興建優質住宅項目。他又指，集團對香港前景充滿信心，全力支持。

較長實去年底中標地低12%

相比去年12月長江實業集團(1113)以87.03億元投得鄰近啟德第2A區4號、5(B)號及10號商住地皮，以最高可建面積約141.8萬方呎計，每方呎樓面地價約6,138元，即是次開標地皮呎價低約12%。當時長實中標地皮呎價較市場估值下限低約23%，並見8年新低。

今次批出項目共接獲6份標書，包括長實、新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、會德豐地產及南豐集團，估值介乎約45億至59.5億元，即每方呎樓面地價介乎4,500至6,000元。

條款多致出價保守 料每呎賣1.5萬

中原測量師行張競達表示，地皮僅高於2014年2月以每方呎樓面地價5,330元批出的第1I區2號地盤(現為「嘉匯」)，惟順利批出已反映未受荃灣油柑頭首置地流標影響，可見發展商仍積極爭奪市區地，可惜由於條款較多令發展需時，發展商出價保守。他相信，該地可發展成中小型住宅單位，預計項目落成後，計算建築成本及合理利潤後，每方呎售價1.5萬元。

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