符合預期｜啟德地$5392呎 10年最平 信置財團53.5億中標

啟德2A區2號地盤及3號住宅地預料可提供約1,325伙。(資料圖片)

周一截標的啟德2A區2號地盤及3號住宅地，地政總署昨公布，信和置業(083)與中國海外(688)、鷹君集團(041)及華人置業(127)合組的財團以53.5億元中標，以最高樓面面積約992,279方呎計算，每方呎樓面地價約5,392元，符預期，惟呎價創同區近10年新低。

項目地盤面積約145,303方呎，最高樓面面積約992,279方呎，預料可提供約1,325伙。據賣地章程列明，中標發展商須興建長者鄰舍中心、嚴重弱智人士宿舍、展能中心、殘疾人士地區支援中心、男童院、網上青年支援隊中心和停車處；另須負責興建部分地下街。