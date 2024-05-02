粉嶺上水區於五一假期錄得6宗買賣成交。中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，近期入市氣氛持續正面，粉嶺上水區踏入5月已暫錄約6宗成交，其中粉嶺牽晴間本月暫錄2宗，最新錄得成交單位為2座中層E室，單位建築面積531方呎，實用面積384方呎，採兩房間隔，最初開價約445萬元，日前獲同區客議價後，減價15萬元，以430萬元沽出，實用平均呎價11,198元。據了解，原業主於2016年以380萬元購入上址，持貨8年，是次沽出單位，獲利約50萬元或升值13.2%。
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粉嶺上水區五一假期錄6宗買賣 牽晴間兩房430萬售出｜二手樓成交
粉嶺上水區於五一假期錄得6宗買賣成交。中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，近期入市氣氛持續正面，粉嶺上水區踏入5月已暫錄約6宗成交，其中粉嶺牽晴間本月暫錄2宗，最新錄得成交單位為2座中層E室，單位建築面積531方呎，實用面積384方呎，採兩房間隔，最初開價約445萬元，日前獲同區客議價後，減價15萬元，以430萬元沽出，實用平均呎價11,198元。據了解，原業主於2016年以380萬元購入上址，持貨8年，是次沽出單位，獲利約50萬元或升值13.2%。