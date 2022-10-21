粉嶺北新盤｜中原陳永傑：ONE INNOVALE-Cabanna屬1年來最平入場價新盤 對上車客相當吸引

新一份《施政報告》著力推動「北部都會區」發展，該區隨即有全新盤應市。恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna今日(21日)公布首張價單，涉113伙，以60天付款辦法提供最高7%折扣優惠計，折實售價由276.3萬元起，折實平均呎價14,088元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，內地二十大報告及新一份《施政報告》經已公布，市場觀望情緒減少，部分買家或加快落實入市決定，加上政府按部放寬社交距離措施，包括放寬限聚令至12人，整體市道有改善。ONE INNOVALE-Cabanna首批單位定價相當貼市，除較項目第1期及2期首批單位為低外，亦較同區新型二手屋苑呎價有約10%折讓。該盤入場費276.3萬元起，是去年9月上水新盤尚宜入場價242.88萬元後，最平入場價新盤，料對上車客相當吸引。

據中原地產統計顯示，逸峯上月二手平均呎價約15,266元，ONE INNOVALE-Cabanna首批相比低開約7.7%；樓齡超過20年的帝庭軒及綠悠軒近期二手平均呎價分別妁13,357元及12,162元，ONE INNOVALE-Cabanna相比高約5.5%或近16%。

估計本月一手錄約 600 宗

陳永傑稱，《施政報告》中亦確認北部都會區為未來的策略發展重點，將來可與內地產生協同效應，加上宣布規劃多項重大基建項目及多條新鐵路幹線，進一步增加項目吸引力，項目第1期及2期反應熱烈，累積一定向隅客，預計今期首批單位「一Q清枱」機會大，近期整體入市氣氛有改善，一手新盤陸續接連推出，料帶動交投，本月至今一手暫錄約170宗成交，估計本月全月可錄600宗一手成交，相信下月發展商亦會把握機會積極推盤，料下月可錄約1,000宗一手交投。

ONE INNOVALE-Cabanna位於馬適路8號，由D座及E座、樓高15層的住宅大廈組成，單位實用面積介乎158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房；而今期未有提供住宅車位。項目預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期長約8個月。