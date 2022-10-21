粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Cabanna三房示位曝光 客廳預設姜濤代言家電品牌消毒衣櫃

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna今日(21日)公布首張價單，涉113伙，成為《施政報告》後首個開價全新盤。以60天付款辦法提供最高7%折扣優惠計，折實售價由276.3萬元起，是繼去年9月上水新盤尚宜入場價242.88萬元後，最平入場價新盤。整批折實平均呎價14,088元。

「三合一」露台設計

ONE INNOVALE-Cabanna設有一個無改動示範單位，以E座10樓1室為藍本搭建，實用面積683方呎，屬三房一套連儲物室間隔。單位最特別之處是客飯廳角落預設消毒衣櫃，屬Mirror成員姜濤早前拍廣告的品牌。

單位設有玄關，交樓附設一個多功能儲物櫃，櫃門設有鏡面，而儲物櫃內設多重層架，為住戶提供充足的收納空間。入屋右方為儲物室，長形客飯廳設計，連接合共38方呎的「三合一」露台。

走廊貫穿廚房、浴室及3間睡房，睡房景觀與客廳一致，其中主人睡房及睡房1設曲尺大窗，室內採光度充足，而主人房預設高身衣櫃；睡房2設有細窗。

單位屬「梗廚」設計，備有三邊工作枱面，家電設備齊全。客廁及套廁均設有窗戶，有助排走濕氣及通風；客廁採企缸設計，而套廁設有浴缸。示範單位明日(22日)起開放予公眾參觀。

ONE INNOVALE-Cabanna位於馬適路8號，由D座及E座、樓高15層的住宅大廈組成，單位實用面積介乎158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房；而今期未有提供住宅車位。項目預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期長約8個月。