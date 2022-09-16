粉嶺北新盤｜中原：ONE INNOVALE-Bellevue首批較同區二手折讓10% 料吸引上車客

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue今日(16日)公布首張價單，涉83伙，提供最高7%折扣優惠，折實售價306.8萬元，折實平均呎價14,398元，較7月底推出的第1期ONE INNOVALE-Archway首張價單折實平均呎價14,168元，高約1.6%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期本港新冠肺炎疫情略為回穩，加上大部分市民早已習慣疫下生活，政府亦無意收緊社交距離措施，整體經濟活動未受影響，整體市道有改善，本月樓市焦點仍以一手主導，市場上剛性需求持續高企，ONE INNOVALE-Bellevue今天公布首張價單，訂價相當貼市，較同區新型二手屋苑呎價有約10%折讓，項目折實入場價306.8萬元，料對上車客相當吸引。

他指，受惠北部都會區優勢，加上項目第1期One Innovale-Archway市場反應熱烈，累積大批向隅客，預期今期首批單位「一Q清枱」機會極大。近期隨著政府宣布防疫措施進一步放寬，年底通關有望，料可吸引投資者偷步入市，預期今期客源較第1期增加10%至20%投資者，本月新界東及西新盤同時登場，料可產生協同效應，預計本月可錄約1,500 宗一手成交，近日市場負面消息逐步消化，銀行加息幅度亦屬預期之內，料反映二手樓價的中原城市指數到170點左右有望找到支持位，屆時樓價成功尋底，交投隨即回升。

ONE INNOVALE-Bellevue位於粉嶺馬適路8號，由1座20層高住宅大樓組成，提供408伙，單位實用面積由200至892方呎，戶型涵蓋開放式至四房，當中一房佔約60%。項目預計關鍵日期為明年6月30日，樓花期長約9個月。