粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE以藝術融入生活 邀藝術家Florentijn Hofman創作巨型作品

霍夫曼喜歡以各種動物創作大型公共藝術品，早前創作的巨型橡皮鴨Rubber Duck作品舉世聞名，新作同樣以玩具藝術(TOY ART)為主題，將成為區內嶄新藝術地標。同時，亦希望住客在ONE INNOVALE廣達6萬方呎的園林景區Park Innovale，可以一邊沐浴於明媚的陽光，一邊遊玩，一邊欣賞園林中的藝術品，享受藝術與大自然之美。

霍夫曼稱，今次與恒地的合作過程相當愉快，深深感受到集團在ESG上不遺餘力，致力讓藝術融入生活中，在項目處處不難發現藝術品，為住客打造一個充滿藝術氛圍的居住環境。他續稱，選擇青蛙作為創作主題是源於青蛙快速、趣怪，又難以預測的特性，就正如好的藝術品一樣，趣緻的青蛙正進行倒立運動，其動感體態正正呼應項目「健康建築，健康生活」的追求，並希望鼓勵大家看每件事都能嘗試從不同角度出發，可能會有煥然一新的感覺。

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