粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway提價2%加推123伙 折實最平314.8萬

新界區新盤積極推貨應市，恒基地產(012)粉嶺北馬適路項目第1期ONE INNOVALE-Archway收票反應理想，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(1日)晚上8時，共錄得約2,700票，以首張價單123伙計，超額約21倍，反應非常熱烈。為回應準買家的熱切需求，今日(1日)加推第2號價單，涉123伙，當中包括花園特色單位及天台特色單位。維持最高7%折扣優惠，單位折實售價由314.8萬元起，折實平均呎價14,560元，較首張價單的14,168元，高2.8%。

林達民稱，按樓層分別及新推特色單位，新價單加幅約2%。今批單位實用面積208至609方呎，主要為一房連衣帽間單位及兩房不同戶型的單位；折實售價由314.8萬至940.5萬元，折實呎價介乎13,822元至20,342元。

最低售價為A座15樓18室，實用面積208方呎，開放式間隔，折實售價314.8萬元，折實呎價15,135元。最低呎價為B座2樓17室，實用面積320方呎，折實售價442.3萬元，折實呎價13,822元。

ONE INNOVALE位處粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，涉603伙，單位實用面積由205至898方呎，包括開放式至三房戶型，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅長約8個月。