粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway次輪暫收逾8千票 超購40倍 擬下周第3輪銷售

恒地(012)粉嶺北新盤ONE INNOVALE-Archway上周六首輪銷售即日沽清317伙，隨即加推185伙，將於明日截票，並於周三(10日)作次輪銷售。恒地營業(一)部總經理林達民今日(8日)表示，截至今日下午1時，連同復活票計(即首輪銷售的向隅客重新入票)，項目暫收逾8,000票，超額認購逾40倍，當中新登記的比例頗高。他又稱，預計在短期內盡推餘下約101伙單位，有機會在下周進行第3輪開賣，料有提價空間；而項目第2期正準備申請預售樓花紙，預計一獲批會隨即開賣。

首推「凱旋門」上方單位 涉 66 伙

林達民稱，ONE INNOVALE-Archway由A及B座組成，共提供603伙單位，以Archway命名是因為物業外型如同「凱旋門」，而新推出的第4號價單中，首次推出位處於A及B座所組成的「凱旋門」迎門之上的單位，共66伙，實用面積由285至309方呎不等，全為一房連衣帽間戶型。又由於「凱旋門」樓高7層，故迎門之上的單位皆由9樓開始。至於上周六首輪銷售沽清的317伙，林達民稱，首輪銷售套現約15.2億元，平均售價477.5萬元，平均呎價14,537元。此外，ONE INNOVALE-Archway關鍵日期為明年3月31日，林達民表示，按目前項目建築進度，有機會最快在今年10月完工，並預告在項目完工後會進行亮燈儀式。