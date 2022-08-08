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2022-08-08 16:00:24

粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway次輪暫收逾8千票 超購40倍 擬下周第3輪銷售

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恒地粉嶺北新盤ONE INNOVALE-Archway，次輪暫收逾8,000票，林達民表示，或會在短期內盡推餘下約101伙單位，有機會在下周展開第3輪銷售。

恒地粉嶺北新盤ONE INNOVALE-Archway，次輪暫收逾8,000票，林達民表示，或會在短期內盡推餘下約101伙單位，有機會在下周展開第3輪銷售。

恒地(012)粉嶺北新盤ONE INNOVALE-Archway上周六首輪銷售即日沽清317伙，隨即加推185伙，將於明日截票，並於周三(10)作次輪銷售。恒地營業()部總經理林達民今日(8)表示，截至今日下午1時，連同復活票計(首輪銷售的向隅客重新入票)項目暫收逾8,000票，超額認購逾40倍，當中新登記的比例頗高。他又稱，預計在短期內盡推餘下約101伙單位，有機會在下周進行第3輪開賣，料有提價空間；而項目第2期正準備申請預售樓花紙，預計一獲批會隨即開賣。

第4號價單首次推出ONE INNOVALE-Archway「凱旋門」上方單位，涉及66伙。

第4號價單首次推出ONE INNOVALE-Archway「凱旋門」上方單位，涉及66伙。

首推「凱旋門」上方單位 66

林達民稱，ONE INNOVALE-ArchwayAB座組成，共提供603伙單位，以Archway命名是因為物業外型如同「凱旋門」，而新推出的第4號價單中，首次推出位處於AB座所組成的「凱旋門」迎門之上的單位，共66伙，實用面積由285309方呎不等，全為一房連衣帽間戶型。又由於「凱旋門」樓高7層，故迎門之上的單位皆由9樓開始。至於上周六首輪銷售沽清的317伙，林達民稱，首輪銷售套現約15.2億元，平均售價477.5萬元，平均呎價14,537元。此外，ONE INNOVALE-Archway關鍵日期為明年331日，林達民表示，按目前項目建築進度，有機會最快在今年10月完工，並預告在項目完工後會進行亮燈儀式。

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