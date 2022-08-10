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2022-08-10 20:45:03

粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway次輪沽清 大手客擲1400萬掃3伙

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粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway次輪沽清 大手客擲1400萬掃3伙

林達民指，ONE INNOVALE-Archway次輪開售約3小時，已獲全數認購價單開售的182伙，銷情極為熾熱。

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE - Archway今日(10)進行次輪銷售185伙，當中價單發售182伙，餘下3伙招標出售。

恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，項目次輪開售約3小時，已獲全數認購價單開售的182伙，銷情極為熾熱，當中A組共錄得15伙認購，其中一組客人斥約1,386.5萬元購入3伙實用面積314方呎的一房連衣帽間單位，分別為B16樓單位12，成交價約460.58萬元，呎價約14,668元；第B18樓單位12，成交價約463.47萬元，呎價約14,760元；以及B19樓單位12，成交價約462.48萬元，呎價約14,728元。

至於同日招標發售的3伙特色戶，皆順利開標並接納，成交價介乎785.128萬至1,200萬元。

林達民稱，ONE INNOVALE - Archway全數6伙地下花園特色單位及2伙天台特色單位在早段已極速售罄，正積極考慮加價推售項目餘下單位。

ONE INNOVALE位處粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，涉603伙，單位實用面積由205至898方呎，包括開放式至三房戶型，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅長約8個月。

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