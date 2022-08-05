粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway首輪截收7802票 超額逾23倍

市場上新盤收票反應熱烈，其中恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway 將於明日(6日)進行首輪銷售，推售3張價單全數單位共318伙，今日中午截票。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，項目截收7,802票，超額逾23倍，對收票數字十分理想，認為「北部都會區」新界東北發展及未來交通配套優勢，讓不少準買家看好項目及粉嶺北新發展區的前景。

林達民指，ONE INNOVALE將成為粉嶺北新發展區，打造成「北環創科走廊」、及深圳一帶的消閒生活圈核心。配合政府早年提倡將善用粉嶺北新發展區梧桐河畔的自然環境優勢，將梧桐河河畔、華山山巒景致，打造出Riverside河畔舒適生活環境。同時該區規劃了四條綠化觀景走廊，讓行人往來粉嶺、上水地區及新發展區時更便捷；另該區亦規劃了一個完善的單車徑網絡，連接區內主要活動地點，以及粉嶺、上水地區現有的單車徑網絡和古洞北新發展區的擬議單車徑網絡，所有提及的綠化、健康、大自然的設施近在咫尺，均在項目附近。

ONE INNOVALE位處粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，涉603伙，單位實用面積由205至898方呎，包括開放式至三房戶型，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅長約8個月。