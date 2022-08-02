粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Archway加推72伙 折實最平301萬

新界區爆發新盤混戰，恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway今日(2日)開放地下連花園特色戶示範單位，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目截至今晚6時，已錄得逾3,600票登記數字，以首兩張價單合共246伙計，超額逾13倍，反應非常熱烈。為回應準買家的熱切需求，最新加推第3號價單，涉72伙，以60日現金付款計劃提供最高7%折扣優惠計，折實售價301.78萬元起。

今批單位折實平均呎價14,760元，較第2號價單14,560元，高1.4%；相比首張價單14,168元，則高4.2%。項目上周五(7月29日)推出首張價單共123伙，昨日(1日)加推第2號價單共123伙，連同今次，已推出3張價單共318伙，折實平均呎價14,451元。

林達民稱，72伙實用面積介乎208至609方呎，主要為一房連衣帽間單位。單位定價由324.5萬至900.2萬元，呎價介乎14,729元至17,745元；折實售價由301.78萬至837.19萬元，折實呎價介乎13,698元至16,503元。最低售價單位為A座1樓18室，實用面積208方呎，開放式間隔，折實售價301.78萬元，折實呎價14,509元。

周六首輪開賣318伙

恒地同時公布首輪銷售安排，將於周六(6日)推售3張價單全數單位共318伙，將分為P、A及B三組揀樓。P組為該集團員工組別；A組須選購2至4伙；B組須選購1至2伙。周五(5日)中午12時截票，當日下午3時進行抽籤。

ONE INNOVALE位處粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，涉603伙，單位實用面積由205至898方呎，包括開放式至三房戶型，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅長約8個月。